Mediatori e agenti immobiliari: Mauro Posocco nuovo presidente regionale

E’ il trevigiano Mauro Posocco, già alla guida della sezione provinciale di riferimento, il nuovo presidente di Fimaa Confcommercio Veneto, la federazione dei mediatori e agenti immobiliari che conta oltre 3mila attività e circa 5 mila addetti.

La carica era rimasta vacante dopo la scomparsa, nel gennaio scorso, di Serafino Magistro. «Ringrazio i colleghi per la fiducia riposta nella mia persona - ha detto Posocco, 62 anni, da oltre trenta impegnato nel settore - Assumo l’incarico con uno spirito di dedizione e collegialità, consapevole che sono tante le sfide da affrontare». Tra le priorità: il contrasto all’abusivismo; la ripresa del mercato immobiliare post lockdown; il rilancio del mercato immobiliare. I dati del barometro dell’economia regionale, elaborati da Unioncamere Veneto, evidenziano che le compravendite immobiliari residenziali sono cresciute del 59% rispetto a un anno fa (confronto sul quarto trimestre), così come – in maniera più contenuta – il fatturato delle costruzioni, del 2,5%, gli ordini del 4,1%, l’occupazione dell’0,9%, a fronte, però, di un incremento non da poco dei prezzi alla produzione attorno al 15%. «L’attività di mediazione abusiva è un neo difficile da estirpare - continua Posocco - Come categoria siamo a disposizione per muoversi nel mercato con serietà, preparazione e competenze: il nostro appello a diffidare di personaggi dubbi è rivolto anzitutto al cliente che invitiamo a scegliere professionisti referenziati per la sua sicurezza e tranquillità nell’operazione che compie».

Nel frattempo, Fimaa guarda alla ripresa post lockdown, che non significa solo una ripartenza degli affari immobiliari, ma anche una mutata domanda della tipologia di casa: «L’esperienza della chiusura sta alimentando la richiesta di avere delle unità con uno sfogo all’aria aperta, un terrazzo vivibile o meglio ancora un giardino riservato. Senza dubbio assistiamo a un recupero del potere d’acquisto, ora la gente sembra più propensa a investire. È chiaro che se i tempi più duri della pandemia che abbiamo trascorso, hanno determinato un calo dei prezzi calcolati sul metro quadrato di superficie, ora è normale che stiano risalendo. Probabilmente la precedente propensione al risparmio comincia ad evolvere in nuovi investimenti». Non ultimo il capitolo delle nuove costruzioni: «Se riprende l’edilizia immobiliare, riparte l’economia locale, vista la decisività del settore - sottolinea Posocco - Stanno arrivando tante nuove costruzioni, ma anche altrettanti interventi di ristrutturazione che possono beneficiare del superbonus 110% e altre agevolazioni fiscali che li stanno incentivando. È un quadro, anche normativo, in continua evoluzione: i nostri agenti sono a disposizione dei clienti anche per capirne meglio gli ambiti di applicazione e le situazioni in cui si trovano a muoversi».