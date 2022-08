Con MBA Cimba una borsa di studio per cambiare il corso della propria vita

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Le borse di studio a copertura del 50 e del 70% della retta per accedere all’MBA Cimba cambiano la vita di chi le riceve, lo testimoniano le carriere internazionali di chi ne ha usufruito dal 1991 ad oggi. Il bando per accedervi si chiude questo venerdì 26 agosto. Restano poche ore quindi per intraprendere il nuovo corso di una nuova vita. Le borse di studio, messe a disposizione da Cimba, consentono di frequentare il master in Business Administration disponendo della copertura parziale del costo della retta e ottenere, così, il certificato rilasciato dalla University of Iowa, riconosciuto a livello internazionale e accreditato AACSB. Oltre a conseguire il diploma MBA Cimba, che rientra tra le top 21 business school pubbliche in Usa e tra i primi 35 master MBA negli USA, i candidati potranno vivere un’esperienza entusiasmante insieme a colleghi provenienti da ogni parte del mondo, all’interno del campus Cimba a Pieve del Grappa, tra il borgo di Asolo e Bassano del Grappa. Le borse di studio verranno assegnate agli studenti ammessi al programma e conferite in base ad una graduatoria formulata secondo criteri di merito e di reddito. I requisiti minimi per concorrere al bando per il full-time sono la laurea o Bachelor Degree, una buona conoscenza dell’inglese e la residenza in Italia da almeno 5 anni. Il candidato ideale inoltre possiede una forte motivazione, è orientato ad una carriera internazionale ed è dotato di personalità flessibile, dinamica, creativa ed altamente intraprendente. Secondo l’esperienza Cimba coloro che hanno ottenuto le borse di studio sono coloro che maggiormente hanno messo a frutto le loro capacità, confermando la missione della business school che è quella di preparare i leader che faranno la differenza in organizzazioni internazionali. Per informazioni: https://cimbaitaly.com/it/master-in-business-administration-mba