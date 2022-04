Meeting finanziario del gruppo Florian: «Affrontiamo il futuro con cauto ottimismo»

Venerdì 22 Aprile, presso la Sala meeting dell’Hotel Fior di Castelfranco Veneto, si è svolto il consueto meeting finanziario del gruppo Florian. Un incontro dedicato ai rappresentanti di banche ed istituti finanziari del Triveneto. Presenti, all’incontro, l’Onorevole Coin Dimitri in rappresentanza della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana che ha dichiarato: “I numeri che abbiamo appena visto sono uno dei motivi per sperare ed essere fiduciosi, nonostante la situazione sia molto complicata dal punto di vista politico/sociale. Noi tutti ci stiamo impegnando affinché il conflitto che si sta consumando in queste ultime settimane si esaurisca quanto prima. Occupandomi di politica estera vi assicuro che il nostro obiettivo è quello di limitare le tensioni, le cui ripercussioni risultano gravose per tutti noi e per le realtà industriali di tutto il nostro territorio”.

“E’ una soddisfazione, da Sindaco, vedere che questo gruppo continua a crescere- ha dichiarato il Sindaco di Riese Pio X Matteo Guidolin- da 8 anni amministro il comune in cui è nata e continua a progredire la mamma di questo gruppo, la Florian Legno, ed è mio orgoglio e di tutti i riesini sapere che la Famiglia Florian rimane fedele alle proprie origini riuscendo, comunque, a far crescere anche aziende al di fuori del territorio riesino fino a sbarcare in Europa. Come si evince dal Vostro video aziendale le radici sono importanti per affrontare in maniera sicura il futuro. Vi auguro di continuare a crescere e di far crescere il nostro territorio.”

Al meeting Finanziario del gruppo è intervenuta anche Carron Paola, Vice Presidente di Assindustria Veneto Centro che ha dichiarato “Da amministratore aziendale so quanto i tempi odierni risultino difficili da affrontare, non è bastata una pandemia a sconvolgere i nostri equilibri, ora, noi tutti dobbiamo anche affrontare le conseguenze di un conflitto. Nonostante tutto il gruppo guidato dalla Famiglia Florian ha dimostrato di raggiungere traguardi ambiziosi e mi congratulo con tutti voi per i risultati illustrati poco fa. Metto volentieri in evidenza il ruolo che questo gruppo ricopre in una filiera strategica dove la sostenibilità la fa da padrone, so che anche il vostro gruppo si impegna quotidianamente per rispettare un valore come questo e mi congratulo con voi per la crescita costante ed il sostentamento che avete da parte degli Amministratori Locali qui presenti in sala”.

Dopo i saluti istituzionali sono intervenuti gli Amministratori delegati del Gruppo Antonio Battaglia, Enrico Florian, Claudia Florian, Nicole Florian che, ognuno per propria competenza, hanno eseguito un’analisi puntuale del settore del legno e dei mercati sia italiani che esteri su cui operano quotidianamente. "Nonostante l’incerta situazione attuale il Gruppo si sente forte nell’affrontare il futuro con cauto ottimismo. Da sempre investiamo nella modernizzazione dei propri siti produttivi e nelle acquisizioni strategiche tra cui, nel 2021, Bizzarrri di Corinaldo (AN) e Piarotto Legno di Santa Maria di Sala (VE); acquisizioni strategiche volte a rafforzare, ancor maggiormente, le proprie linee di business andando anche ad implementare l’indipendenza del gruppo stesso".

Altro tassello importante, dopo aver raggiunto l’ambizioso traguardo di “Filiera integrata a 0 scarti” sono gli investimenti volti all’indipendenza energetica delle singole unità produttive che compongono il gruppo di Riese Pio X. “Entro il 2023, secondo un preciso quanto ambizioso piano industriale – dichiara il Presidente Elvio Florian- vogliamo raggiungere la produzione di 32 MW di elettricità. Tutto ciò sarà possibile grazia alla fiducia che i nostri partner finanziari ci riservano, all’impegno costante della mia Famiglia e dei nostri collaboratori. Siamo orgogliosi, ogni anno di lanciare una sfida a fine meeting, nella speranza di poterli raggiungere e superare nel corso dei 12 mesi successivi”.