La trevigiana Metalco sposa le Olimpiadi di Parigi '24

Il Villaggio Olimpico di Parigi "parlerà" italiano a conferma che il Made in Italy è per tutti un valore aggiunto. In associazione con Arep. Marbre d'Ici, Mobilconcepts éditeur de project e mobilier design, proprio distributore francese, Metalco, che fa parte del gruppo The Placemakers con sede a Castelminio di Resana, si è assicurato la progettazione e l'attuazione dell'arredo urbano "olimpico". Verrà realizzato in materiali ecologici come il cemento a basso contenuto di carbonio, realizzato con materie riciclate provenienti da demolizioni locali e legno riutilizzato. A forma di stella o di arco favorirà l'integrazione di persone a mobilità ridotta e l'accesso a funzionalità divertenti e spazi di condivisione. L'idea è quella di creare moduli autonomi dal punto di vista energetico, dotati di prese elettriche, permettendo a tutti di riposare, pranzare, lavorare e giocare. The Placemakers ha chiuso il 2021 con un fatturato attorno ai 40 milioni di euro. Nel tempo ha realizzato l'arredo urbano dell'Expo di Milano e Astana, le metropolitane di Doha nel Qatar e di Numea in Nuova Caledonia, vari aeroporti e abbellito migliaia di città di ogni parte del mondo.