MF Banking Awards 2022: premiata anche Banca Prealpi SanBiagio

Agli MF Banking Awards 2022 Banca Prealpi SanBiagio ottiene il riconoscimento di “Best Bank” quale eccellenza regionale del Veneto. L’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi Trevigiane, parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, è stato premiato nel corso dell’evento organizzato da MF-Milano Finanza e Class CNBC (Gruppo Class Editori) dedicato alle eccellenze del settore bancario in Italia.

Nel commentare il riconoscimento ottenuto, al momento del ritiro, il Vice Presidente Vicario Luca De Luca, ha dichiarato: “Siamo onorati di vedere nuovamente certificato il lavoro che da oltre 120 anni portiamo avanti, all’insegna dei principi di sussidiarietà e cooperazione, che ci ha portato ad essere la realtà più solida in Veneto e tra le migliori di tutto il Paese. Soprattutto in questi ultimi anni abbiamo coniugato una gestione di bilancio accorta e prudente a risultati di forte crescita, senza mai far venire meno il nostro sostegno al sistema produttivo, alle famiglie e alle associazioni del territorio”.

Il riconoscimento fa seguito al primo posto ottenuto a livello regionale nell’Atlante delle Banche Leader 2021: la classifica annuale elaborata da MF-Milano Finanza, in collaborazione con Accenture, che mette in luce le migliori banche commerciali, con meno di 60 miliardi di masse amministrate, in ogni singola regione. Gli istituti di credito sono stati misurati tramite un indicatore, l’MF Index, che coniuga dimensioni e risultati ottenuti, con l’obiettivo di individuare le banche che hanno saputo abbinare lo sviluppo della massa amministrata alla capacità di fare cassa e generare profitti. L’ottimo risultato ottenuto da Banca Prealpi SanBiagio (8,28) ha posizionato l’Istituto tra le prime 15 banche italiane.

Gli MF Banking Awards 2022 sono stati consegnati nel corso di una serata di beneficienza, i cui proventi saranno utilizzati per fare una donazione alla Fondazione Dynamo Camp Onlus, che si occupa di accogliere e sostenere bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie.