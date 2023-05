A MIG 2023 una offerta completa per la moderna gelateria: il cioccolato fondente vola in Argentina

A Longarone Fiere Dolomiti fervono le attività finalizzate ad organizzare nel migliore dei modi la prossima 63. MIG – Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, in programma dal 26 al 29 novembre 2023. È in pieno svolgimento la raccolta delle adesioni delle aziende espositrici; si può già affermare che la prossima edizione della storica rassegna offrirà ai visitatori un panorama esauriente e completo in quanto a prodotti, macchine, attrezzature, arredi, accessori e servizi per la gelateria.

A proposito di visitatori, il presidente della fiera, Michele Dal Farra, conferma che a MIG 2023 saranno ammessi soltanto agli operatori di settore. «La decisione di non consentire l’ingresso, come in passato, al pubblico generico – sottolinea il presidente – sta incontrando il pieno favore delle aziende che apprezzano lo sforzo della Fiera per rendere l’evento altamente professionale e produttivo». Accanto agli spazi espositivi aziendali, saranno allestite anche delle aree tematiche per iniziative di formazione e informazione su aspetti gestionali e nuovi modelli di business che la moderna gelateria non può tralasciare anche in relazione ad una situazione di mercato sempre più complessa.

In questo senso è stata messa a punto una capillare campagna promozionale per coinvolgere il maggior numero possibile di operatori professionali che raggiungerà più di 45 paesi dai quali provengono generalmente i visitatori MIG, rafforzata da iniziative mirate in quelli con maggior presenza: Germania, Austria, Paesi Bassi, Polonia, Francia, Grecia, Spagna, Ungheria, Slovenia e Croazia. Paesi dai quali arriveranno a MIG anche buyer per attività di incoming.

Fermo restando che la MIG rimane la fiera dove il gelato artigianale è assoluto protagonista, ci sarà massima attenzione ai settori merceologici complementari quali il caffè, ma anche a quelli in grado di ampliare e arricchire l’offerta della gelateria come cioccolato e mixology.

Tra gli eventi di richiamo non mancherà la 53. edizione del Concorso Coppa d’Oro che vedrà in competizione oltre cento gelatieri sulla preparazione del gelato al gusto cioccolato fondente a base acqua. Un concorso molto ambito che oltre a coinvolgere gelatieri di tutta Europa, vedrà la presenza del gelatiere primo classificato al concorso “Copa de Oro” che si svolgerà, in collaborazione con l’associazione dei gelatieri argentini, AFADHYA, nell’ambito della Fiera FITHEP Expoalimentaria in programma dal 5 al 7 di giugno 2023 a Cordoba (Argentina).