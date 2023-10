Servizi per il turismo, Horeca incorona il miglior maître d’Italia

Non c’è turismo senza servizi. E i servizi (qualità, formazione, aggiornamento) si costruiscono a Longarone Fiere Dolomiti, dove è andata in scena la seconda giornata di Dolomiti Horeca 2023, terza edizione della fiera della galassia hotellerie-restaurant-cafè.

Tra gli appuntamenti clou il concorso “Miglior maître”, organizzato da Amira (associazione maître italiani ristoranti e alberghi), che ha selezionato i direttori di sala più bravi dello Stivale. Un modo anche per superare i soliti problemi della mancanza di personale nel settore alberghiero, puntando sulla qualità dell’offerta e dei servizi. Maître di tutta Italia (provenienti anche dall’estero) si sono sfidati per aggiudicarsi l’ambito riconoscimento, in prove sia pratiche sia teoriche: dalla preparazione di una un'inedita ricetta a base di carni rosse al flambé, con relativo abbinamento del vino, a una prova scritta di enogastronomia nazionale e internazionale, ma anche un colloquio in lingua straniera, un esame olfattivo e gustativo di un vino alla cieca, e altri test. «A giudicare il miglior maître - spiega il presidente di Amira, Valerio Beltrami - sarà una giuria d’eccezione che vede quale presidente il maître esperto Cesare Loverde, con al suo fianco Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, lo chef stellato Enzo De Prà, il sommelier e docente di sala all’alberghiero Dolomieu, Paolo Cavasin, e il giornalista enogastronomico Francesco Mancini».

Sinergie transfrontaliere

A Horeca 2023 si premia e si costruisce la qualità dell’accoglienza, ma si creano anche sinergie. A Longarone Fiere Dolomiti, infatti, è presente un pezzo di Austria, con una collettiva di imprese specializzate in servizi e prodotti dell’industria del turismo. «È per noi il debutto a Dolomiti Horeca: vogliamo promuovere tra le Dolomiti Bellunesi i prodotti e i servizi made in Austria, e mostrare le esperienze austriache che sono compatibili con il territorio montano della provincia di Belluno - spiega Christoph Plank, console commerciale d’Austria -. Crediamo nello sviluppo di una sinergia transfrontaliera, anche in vista delle Olimpiadi invernali 2026, che rappresentano un’occasione unica per i territori per creare una rete di collaborazioni. I due territori confinanti, Belluno e il Tirolo Austriaco, sono vicini e possono essere avvicinati ancora di più dal punto di vista dell’offerta turistica».