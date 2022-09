Maxi bollette di elettricità e gas, sospesa l'attività della cartiera Burgo di Mignagola

Da qualche giorno sono in cassa integrazione tutti i 217 dipendenti, operai e tecnici della storica cartiera di Toscolano Maderno, azienda controllata dal Burgo Group (1,745 miliardi di fatturato nel 2021 di cui circa un miliardo e mezzo nel settore carta e cellulosa): la decisione è stata annunciata (e concordata con sindacati e lavoratori) ormai da qualche settimana, e prevede 10 giorni di chiusura (fino al 26 settembre) con contestuale avvio della cassa integrazione ordinaria.

Chiusi anche altri stabilimenti

E' una delle prime aziende nel Bresciano costrette allo stop forzata per i costi dell'energia. E' questo il motivo che ha spinto l'azienda ad abbassare le serrande, almeno per qualche giorno: troppo alti i rincari di queste ultime settimane relativi a energia elettrica e gas. La stessa circostanza si è verificata in altri stabilimenti del gruppo, come Tolmezzo (Udine), in parte chiuso fino al 2 ottobre, e Mignagola (Treviso), chiuso fino al 25 settembre. Si tratterebbe comunque di una chiusura una tantum, per ora non ripetibile.

La cartiera di Toscolano Maderno

Lo stabilimento di Toscolano Maderno è gestito dalla Mosaico Spa, controllata di Burgo: in loco si producono carte speciali, in gergo "Specialty Papers", ovvero carte monopatinate e bipatinate (senza legno), con una capacità produttiva di 122mila tonnellate l'anno. La produzione di carta è la principale area di attività del gruppo Burgo: nel 2021 è stata di oltre 2,032 milioni di tonnellate, in crescita del 14% rispetto all'anno precedente. Sono state prodotte oltre 304mila tonnellate di carte speciali, di cui circa un terzo sul lago di Garda.