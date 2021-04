L'azienda Milani affianca WelfareCare per la prevenzione del tumore al seno

Milani investe nella prevenzione: «Un impegno che vogliamo condividere con la comunità» come spiega Nicoletta Milani, CEO. L’azienda ha scelto di sostenere “CareReady Mobile Diagnostic", giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno in programma a Monastier domenica 11 aprile, in Piazza Lancieri di Milano, dalle ore 9 alle ore 18. Tutte le donne tra i 35 e i 49 anni che abitano nel comune potranno eseguire mammografie ed ecografie gratuite con consegna immediata del referto.

«Siamo un’azienda al femminile, anche per questo il tema ci sta particolarmente a cuore. Lavoriamo a Roncade dalla metà degli anni Settanta e vogliamo essere una realtà responsabile e attiva verso il nostro territorio e la nostra società. Crediamo che supportare concretamente le donne che non riescono ad accedere facilmente ai servizi di prevenzione sia uno strumento efficace per creare consapevolezza sull’argomento. La prevenzione purtroppo è spesso trascurata, ma è davvero essenziale per la tutela della salute di tutte le donne».