Traguardo del milione di euro per la soffieria di Bottega

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tocca il traguardo del milione di euro la piccola soffieria che Bottega spa ha aperto da qualche tempo a Pianzano con l'intento di realizzare tutte le proprie bottiglie speciali per i vini e le proprie grappe. Le bottiglie di Prosecco Gold, quelle in vetro soffiato con all'interno sempre in vetro, le simbologie degli avvenimenti mondiali, in cui è racchiusa la grappa Alexander, quelle con i cristalli Swarowky e tante altre non solo vengono prodotte in tempi liberi, sono ben curate e con costi minori. Nella soffieria di Pianzano si realizzano anche bicchieri di vario tipo e, da qualche tempo, alcune grandi firme della moda e del design mondiale, hanno chiesto e chiedono delle speciali realizzazioni. "Bicchiari, caraffe, bottiglie sono vendute nei department store e nelle migliori cristallerie in Italia e all'estero", dice Sandro Bottega, presidente dell'azienda che porta il suo nome, "e i ritmi di produzione aumentano di anno in anno nonostante sia sempre più difficile trovare dei soffiatori. E' un vero problema. Alcune firme della moda si rivolgpono a noi per creare qualcosa di grande design, per le loro regalie ecc. Ora siamo impegnati con le bottiglie in vetro soffiato con all'interno le simboloie del Qatar in vista dei prossimi mondiali di calcio."