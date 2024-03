Confindustria Veneto est, al via la terza edizione della settimana della sostenibilità

Appuntamento per martedì 19 marzo 2024 al Move Hotels (ex Doubletree) di Mogliano Veneto (Via Bonfadini, 1) per l’evento di apertura della terza edizione della Settimana della Sostenibilità di Confindustria Veneto Est, dal 2022 luogo di incontro e ascolto tra tutti i soggetti del territorio, imprese, scuole, università, start up e Pubblica amministrazione, in un’unica manifestazione, che si terrà dal 19 al 22 marzo dedicata al tema della Governance per fare buona sostenibilità, ovvero darsi un’organizzazione che promuova l’inclusività, la parità di genere, la trasparenza e che sia attenta al miglioramento delle prestazioni ambientali e sociali.

L’evento di apertura “E c’è anche la G (se crediamo alla sostenibilità)”, aperto al pubblico, avrà inizio alle ore 11.00 e vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Energia Roberto Marcato, della Professoressa Chiara Mio, del Presidente di Confindustria Veneto Est Leopoldo Destro e del Vicepresidente Walter Bertin. Con loro anche Ivo Nardi di Perlage Wines, Piermario Barzaghi Partner KPMG Responsabile delle problematiche sociali, etiche ed ambientali, Maria Raffaella Caprioglio Presidente Umana, Pietro Pelù Direttore Commerciale Imprese Intesa Sanpaolo, Cristina Bombassei Presidente del Gruppo Tecnico Responsabilità Sociale d’Impresa Confindustria, Costantino Chessa Responsabile Procurement di Eni e Roberta Toffanin in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Dopo le prime due edizioni con 3.200 partecipanti e più di 70 eventi complessivamente, quest’anno la Settimana della Sostenibilità ha a calendario, tra incontri e seminari, programmi di formazione e workshop, storie di successo, academy, mostre d’arte 47 eventi, tutti aperti al pubblico (https://settimanadellasostenibilita.it per il programma completo e le adesioni). Oltre 3.000 le iscrizioni già raccolte.

«La sostenibilità è un percorso dal quale non si torna indietro che ci coinvolge tutti come imprese, comunità e persone con l’investimento di risorse straordinarie e profonde trasformazioni sociali oltre che economiche legate dai processi di transizione - dichiara Leopoldo Destro, Presidente di Confindustria Veneto Est -. È con questa consapevolezza che chiediamo, innanzitutto all’Unione Europea obiettivi realistici che consentano di contemperare la riduzione degli impatti con la sostenibilità economica per poter affrontare tutti insieme questa sfida di dimensioni globali. Questo rende se possibile ancora più attuale il tema della Governance che viene affrontata in questa Settimana della Sostenibilità. È la terza edizione, con una crescita costante di partecipazione ed eventi, nel convinto percorso di Confindustria Veneto Est per promuovere occasioni di confronto, condivisione e formazione tra diversi soggetti attivi nel nostro territorio così da arrivare ad una visione comune di futuro all’insegna di un benessere sociale inclusivo e sostenibile».

«Parlare di Governance sembrerebbe un tema da specialisti - spiega Walter Bertin, Vicepresidente di Confindustria Veneto Est delegato all’ESG - ma in realtà tocca questioni molto attuali in ogni organizzazione, si tratti di un’impresa, una amministrazione pubblica, una banca. Parliamo di contratti di lavoro e risorse umane, prevenzione dei rischi ambientali, geopolitici e finanziari, gestione e rendicontazione delle informazioni. Temi su cui è opportuno rafforzare l’attenzione in azienda e sensibilizzare chi decide per l’adozione di strumenti adeguati. Naturalmente, nel corso della Settimana continueremo anche a trattare i temi dell’Ambiente (la E di Environment) e del Sociale, così da offrire un quadro aggiornato del paradigma ESG anche con percorsi di formazione attraverso l’Academy della Sostenibilità di Confindustria Veneto Est».

Tra i molti temi affrontati nel corso della Settimana vi sono: le competenze ESG, la sostenibilità nei contratti di lavoro, il sovraindebitamento dei collaboratori, la decarbonizzazione, la sicurezza sul lavoro, la mobilità sostenibile, la catena di fornitura sostenibile, l’energia, il modello 231 e il whistleblowing, i rischi dei cambiamenti climatici, le infrastrutture sostenibili, il greenwashing, il coinvolgimento degli stakeholders, la riduzione delle emissioni, la CSRD, l’Eco design. E insieme ai numerosi incontri e seminari in calendario, vi sono gli incontri con le scuole superiori con la partecipazione di circa 300 allievi e studenti di Padova, Treviso, Rovigo e Venezia. Tre gli incontri con le start up degli incubatori VeniSia, t2i e Le Village by CA e venerdì 22 marzo la consegna del Premio Luciano Miotto per le start up d’impresa della Camera di Commercio di Treviso Belluno.

L’evento di chiusura, venerdì 22 marzo alle ore 15.30 avrà come titolo “La governance del futuro in un mondo di Pmi”, con l’intervento del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, della Vice Presidente di Confindustria per Ambiente, Sostenibilità e Cultura Katia Da Ros, del Professor Stefano Zamagni, di Cristina Balbo Direttore Regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo e di Leopoldo Destro e Walter Bertin.

La “Settimana della Sostenibilità” ha il sostegno di Intesa Sanpaolo, main sponsor, e di Cortellazzo&Soatto, Imesa, Previndustria Stradiotto Assicura, Umana e Würth; gli sponsor tecnici sono ABS Group, ADD Metalseat, Kora Comunicazione, Luca Milanese, Open-es e Move Hotels. Riceve il patrocinio di Proetica, Consiglio nazionale degli Ingegneri, Ordine degli Ingegneri di Treviso, Duezero Cinquezero, Proetica e Rai Veneto.

«Le imprese di questo territorio sono fortemente orientate allo sviluppo digitale e sostenibile, dimostrano una buona consapevolezza dei temi ESG: l’innovazione tecnologica si affianca al lavoro insostituibile delle persone, nel rispetto dell’ambiente e della collettività, tutti valori che promuoviamo e mettiamo in pratica nel nostro modo di fare banca - commenta Francesca Nieddu, Direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo -. A fine 2023 sono oltre 207 mila le PMI del Nordest clienti della nostra banca, alle quali abbiamo erogato oltre 750 milioni di euro per investimenti in sostenibilità ed economia circolare».

La Settimana presenta nel corso delle quattro giornate anche la mostra d’arte La geografia della trasformazione curata dalla fashion designer Cristina Battistella con le opere di nove artisti che ridefiniscono il perimetro e un paradigma di sostenibilità, rigenerando tessuti scartati o riciclati in nuovi capi di abbigliamento. Un’altra mostra, Under pressure Interpretare il potere soft del metallo, vede esposte le opere di 18 studenti dello Iuav coordinati dalla designer Monica Graffeo con Elia Venturini per Formest (Padova) ad esito di un workshop.

La Settimana della Sostenibilità 2024 sarà anche per Confindustria Veneto Est l’evento pilota per arrivare alla certificazione Iso 20121 sulla sostenibilità dei propri eventi.

COMUNICARE LA SOSTENIBILITA': LA RICERCA DI PROETICA E FONDAZIONE NORD EST

Proetica, associazione tra CVE e gli Ordini dei dottori commercialisti di Treviso, Padova, Venezia e Rovigo, presenterà i risultati relativi alla Governance sostenibile dall’indagine “Quali imprese parlano e praticano la sostenibilità? Quanto e come ne parlano e la praticano? realizzata da Fondazione Nord Est con tecniche di text mining che hanno raccolto informazioni dai siti web di 18.491 imprese manifatturiere (società di capitali con più di 3 milioni di ricavi) di Veneto, Emilia-Romagna, Trentino- Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia.

L’analisi dei dati raccolti evidenzia come se quasi la metà (45,6%) delle imprese analizzate decide di parlare di sostenibilità nel proprio sito, solo il 17,1% parla della componente di Governance e sono prevalentemente le imprese di maggiori dimensioni, il 41,2% tra quelle che superano i 50 milioni di fatturato, dati che dimostrano come ci sia ancora molto da fare per coinvolgere le PMI per la governance nei percorsi di sostenibilità.

«Si evidenziano cinque narrazioni distinte con diversi gradi di intensità - spiega Gianluca Toschi, Ricercatore Senior di Fondazione Nord Est -. La prima raggruppa le imprese che parlano di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare citando la Iso 45001, con un sottogruppo che cita anche il codice etico, il bilancio sociale, la certificazione Sa800. Nel secondo gruppo i siti con una buona articolazione della narrazione sulla governance con “codice etico” e “modello 231.” Il terzo gruppo aggiunge “bilancio di sostenibilità” e “società benefit”. Nel quarto gruppo le imprese si limitano a presentare il “codice etico”, nel quinto arriva anche il “rating di legalità».