Texaedu Academy, 80 docenti da tutta Italia a Monastier per l'aggiornamento annuale

Dal 15 al 18 novembre, l?headquarter TEXA ha ospitato l?aggiornamento annuale dei docenti che fanno parte del progetto TEXAEDU Academy, l?iniziativa socioeducativa destinata agli istituti tecnici e professionali a indirizzo meccatronico che fanno parte del programma didattico TEXAEDU.

Più di 80 insegnanti, provenienti da tutta Italia, hanno partecipato a una full-immersion di 4 giorni, incentrata sui temi di massima attualità in ambito automotive, come il funzionamento dei motori ibridi ed elettrici, dei sistemi ADAS, ma anche la diagnosi e manutenzione degli impianti di climatizzazione elettronica. All?aggiornamento annuale ha partecipato anche Umana, con un intervento sull?importanza delle soft skills nell?attuale mercato del lavoro.

Si tratta di una tipologia di attività che consente al personale docente di rimanere al passo con l?evoluzione tecnologica dei veicoli, mai come oggi al centro di sviluppi e cambiamenti epocali. Questo permetterà loro di trasferire nuove conoscenze agli studenti, in un circolo virtuoso che dovrebbe portare poi i ragazzi al traguardo del diploma e al successivo ingresso nel mondo del lavoro, con nozioni e capacità di intervento indispensabili per la riparazione dei mezzi attualmente in circolazione.

«Il nostro progetto sociale mette la formazione al primo posto, sia essa destinata agli insegnanti, come in questo caso, sia agli studenti - ha commentato Silvia La Placa, Responsabile TEXAEDU. L?attività di aggiornamento annuale dei docenti per noi è molto importante e ci carica di responsabilità, in modo positivo, perché le nozioni che trasferiamo a loro saranno poi recepite anche dai ragazzi che frequentano il corso di Tecnico Specialista Diagnostico. Il nostro obiettivo è contribuire alla crescita di figure professionali altamente specializzate, in possesso di competenze strategiche per un inserimento immediato nel mondo del lavoro».