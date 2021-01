Montebelluna, pronta in tempo record l’erogazione dei bonus paritarie

Sono 55 i beneficiari del bonus paritarie promosso dall’amministrazione comunale di Montebelluna a favore delle famiglie che hanno iscritto i propri figli alle scuole paritarie. Una scelta che ricalca quella dei primi due anni di erogazione dell’incentivo introdotto su proposta dell’assessorato alle politiche familiari, data l’insufficiente disponibilità di posti nelle scuole dell’infanzia pubbliche montebellunesi che non soddisfano integralmente la domanda di servizio educativo e formativo nella fascia di età 3-6 anni, per cui oltre 300 nuclei familiari residenti usufruiscono dei servizi erogati dalle scuole dell’infanzia paritarie.

Tra i criteri per poter beneficiare del contributo, oltre alla residenza nel Comune di Montebelluna alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e l’aver frequentato una scuola dell'infanzia paritaria per almeno 6 mesi nell'anno scolastico 2019/2020, era necessario possedere un valore ISEE minorenni inferiore a 19mila euro (per la fascia I) o compreso tra 19.000,001 euro e 56mila euro (per la fascia II). Dato lo stanziamento di 21mila euro, il contributo, originariamente previsto per 350 euro per 60 famiglie, è stata ritoccato in aumento, con l’erogazione di 381 euro a famiglia.

Commenta l’assessore all’Istruzione, Claudio Borgia: “La previsione era che le famiglie beneficiarie fossero tra 50 e 60 e in effetti le richieste valide sono risultate 55. Questo significa che la politica attiva ha colto nel segno, individuando con precisione le famiglie che avrebbero potuto presentare richiesta e grazie proprio a questa previsione siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste sia della prima fascia che aveva maggior numero di domande sia quelle della seconda fascia. Segnalo anche la celerità con cui l’iter si è svolto per cui a poche settimane dalla scadenza del bando, prevista al 31 dicembre, abbiamo già l’elenco dei beneficiari e già entro la fine del mese sarà accreditato il bonus nel contro corrente di ciascuna famiglia. La rapidità con cui l’iter si è svolto è dovuta anche al fatto che da quest’anno la procedura per presentare la domanda è stata informatizzata per cui sia le famiglie sono state agevolate senza bisogno di recarsi presso il Municipio, sia il personale dell’Ufficio servizi sociali che celermente ha potuto espletare le varie pratiche di ammissione al quale va il mio plauso per l’efficienza”.

Questi i dati relativi alle tre edizioni del Bonus scuole paritarie:

- anno 2018: sono stati erogati 50 contributi da € 250 l’uno. Importo complessivo erogato € 12.500

- anno 2019: erogati 36 contributi da € 300 l’uno. Importo complessivo erogato € 10.800

- anno 2020: erogati 55 contributi da € 381,81 l’uno. Importo complessivo erogato € 20.999,55

“Sottolineo, infine, come l’importo complessivo destinato alle politiche familiari superi abbondantemente i 50mila euro, cifra che comprende non solo questo bando, ma tante altre iniziative a sostegno delle famiglie. Al mio ingresso come assessore, infatti, non esistevano risorse dedicate specificatamente alle politiche familiari mentre ora, anno dopo anno, destiniamo dei fondi ad hoc per supportare famiglie e minori che rappresentano il cuore della nostra comunità”, conclude l’assessore alle Politiche familiari, Claudio Borgia.