D.B. Group acquisisce la quota di maggioranza del Gruppo Colò F.lli

Ieri in tarda serata una nuova è aggregazione è stata perfezionata per far fronte alle esigenze di sostenibilità e all’incremento della domanda di servizi. D.B. Group SpA di Montebelluna, azienda familiare e network attivo da oltre 40 anni nelle spedizioni internazionali, nella consulenza doganale e logistica in 20 paesi, ha perfezionato l’acquisizione della maggioranza delle quote di Colò F.lli S.r.l. di Livorno, società familiare attiva nel settore delle case di spedizione e nella logistica delle merci. Le due società continueranno ad operare indipendenti l’una dall’altra, mettendo a frutto le reciproche eccellenze in strumenti e relazioni per offrire al sistema produttivo e del commercio un servizio integrato di logistica globale di alto livello in ogni angolo del mondo.

Fondata nel 1984 da Giampaolo e Gianfranco, la Colò F.lli S.r.l. ha sviluppato un proprio programma di aggregazioni e oggi controlla una quota di maggioranza della casa di spedizione F.lli Ferretti S.r.l. di Perugia e partecipa al capitale sociale di Logistic Solution Srl di Collesalvetti in provincia di Livorno, di CSC Vespucci S.r.l.e di Trailer Service S.r.l. di Livorno. Il Gruppo Colò ha aperto il capitale al socio internazionale Daniel Hager, imprenditore americano nel settore wine & spirits. Si occupa di spedizioni internazionali, logistica e consulenza doganale, è attiva nei settori industrial and constructions, nel food & beverage, fashion e forestale con 5 sedi in Italia (Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria e Friuli Venezia-Giulia). Il fatturato stimato 2022 di Colò F.lli S.r.l. e F.lli Ferretti S.r.l. è di oltre 80 milioni di euro.

Il fatturato stimato 2022 di D.B. Group è di 360 milioni di euro con un incremento del 12%. La società di Montebelluna conta 51 filiali. A regime, il Nuovo Gruppo realizzerà quindi oltre i 400 milioni di fatturato con 740 dipendenti.

Valter De Bortoli ha dichiarato:«Abbiamo concluso l’accordo di acquisizione di una quota di maggioranza della Fratelli Colò S.r.l., storica azienda livornese gestita da Luca e Michela Colò, per la medesima attenzione al cliente, la stessa passione che respiriamo all’interno del nostro network e la comunanza di valori. Ci siamo convinti che questa acquisizione fosse il passo giusto per accelerare ulteriormente la nostra crescita. I due gruppi manterranno la loro identità e le loro specificità, pur lavorando insieme agli obiettivi comuni».

Luca Colò ha commentato: «Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia D.B. Group e di iniziare a lavorare sui nuovi progetti. Abbiamo già avuto modo di inserirci nel network aziendale con risultati eccellenti che ci hanno portato alla chiusura di questo deal in tempi veloci e con reciproca soddisfazione. Eravamo pronti alla sfida del cambiamento, questo accordo porterà risultati ben superiori alla somma attuale».