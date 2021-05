"Sostenibilità e Innovazione": Favero Health Projects tra le aziende top d'Italia

Con il pianeta sull’orlo dell’abisso per i cambiamenti climatici in atto e la crisi sanitaria, sociale e finanziaria del paese, ci sono aziende che investono nell’innovazione, puntando sulla sostenibilità dei prodotti, dei processi produttivi e sul territorio. È il caso di Favero Health Projects, azienda leader nel settore sanitario con sede a Montebelluna, specializzata nella produzione di letti ospedalieri, attrezzature cliniche ed elettromedicali per Ospedali, case di riposo e RSA.

Dopo aver lanciato nel mercato nell’ultimo anno una serie di brevetti internazionali riguardanti dispositivi medici clinici, l’azienda trevigiana è stata inserita nella lista dei 150 Leader italiani della sostenibilità resa pubblica da “il Sole 24 Ore” e dalla società di analisi Statista. Da 1200 aziende considerate si è arrivati alla selezione di 150 aziende, tramite l’assegnazione di un punteggio con parametri oggettivi e trasparenti, risultanti dall’analisi dei KPI relativi alle tre macroaree della sostenibilità: ambientale, sociale e governance aziendale.

«Abbiamo continuato ad investire nell’innovazione e nella sostenibilità – riferisce l’Ingegnier Giordano Favero, titolare dell’azienda – nonostante la situazione globale in cui stiamo vivendo. L’anno terribile della pandemia non ha fermato il cammino dell’azienda verso lo sviluppo sostenibile: anzi, abbiamo incrementato lo sviluppo di progetti a vantaggio degli operatori sanitari e dei pazienti attraverso innovazione e materiali sostenibili riducendo drasticamente l’impatto sull’ambiente. Siamo orgogliosi e onorati di rappresentare il nostro territorio a livello nazionale in una lista dove compaiono nomi illustri, come ad esempio Ferrari, Barilla e De Longhi».