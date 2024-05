Primo maggio a Montebelluna, 22 riconoscimenti consegnati in municipio

Saranno 22 i montebellunesi che nella mattina 1° maggio riceveranno un riconoscimento per i 40 anni di attività o per altri meriti legati all’attività lavorativa. Una tradizione, quella del riconoscimento ai lavoratori, che si ripete da oltre 25 anni e con cui l’amministrazione comunale intende festeggiare i lavoratori con 40 e più anni di attività nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura e del pubblico impiego, collocati a riposo. Alla cerimonia, prevista in sala consiliare alle 11.00 alla presenza del sindaco Adalberto Bordin, e di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, saranno premiati:

7 cittadini in pensione con 40 e più anni di lavoro

Crivellotto Renzo impiegato commerciale

Dalla Riva Daniela consulente tributaria

Dello Iacovo Valeria detta Valesca imprenditrice

Gallina Dino operaio metalmeccanico

Positello Daniela operatrice socio sanitaria

Tessaro Matteo manager settore calzaturiero

Vardanega Tarcisio direttore tecnico dei lavori nelle fornaci

A queste si aggiungono 15 persone che otterranno il riconoscimento per meriti particolari di lavoro.

Nominativi proposti da ASCOM

Poloni Ida collaboratrice Pelletteria Rossi

Rossi Danilo titolare Pelletteria Rossi

Nominativi proposti da CONFARTIGIANATO

Gallina Giancarlo imprenditore calzaturiero

Caverzan Giuseppe imprenditore calzaturiero

Nominativi proposti da CNA

Zanesco Vanni barbiere

Merotto Diego artigiano

Nominativi proposti da COLDIRETTI

Barro Aurora titolare floricoltura

Barro Luciana titolare floricoltura

Barro Patrizia titolare floricoltura

Nominativi proposti da CISL

Graziottin Gilberto impiegato sindacalista

Nominativi proposti da Amministrazione

Martin Loris imprenditore edile

Savietto Oliviero imprenditore edile

Visintin Tiziano falegname

Zennaro Paolo titolare Ferramenta Feltrina

Nominativi proposti da CONFINDUSTRIA VENETO EST

Favero Mirco imprenditore Mountech srl

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: «Un plauso da parte di tutta l’amministrazione a questi lavoratori che per decenni hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio. Giornate come queste rappresentano l’occasione per sottolineare l’importanza della dedizione, della passione e in molti casi anche della visione nel mondo del lavoro. Lo dimostrano le esperienze di questi lavoratori, molti dei quali imprenditori e impiegati o operai in un settore traino di questo territorio, l’abbigliamento sportivo. Un grazie di cuore con l’auspicio che le loro esperienze possano essere di esempio».

CURRICULA DEI PREMIATI

RENZO CRIVELLOTTO

(n. 1955 – 69 anni; impiegato commerciale)

Sposato con Palma, è padre di due figli, Riccardo e Alberto, che oggi lavorano nello stesso settore del padre, ed è nonno di Tommaso.

Dopo una breve esperienza presso l’“Union Plast” di Padova come perito elettrotecnico, il signor Renzo lavora per otto anni come impiegato collaudatore progettista e fornisce assistenza tecnica ai clienti presso la ditta Oima di Montebelluna, azienda leader nella produzione di presse per la produzione di pattini e scarponi da sci.

Per i successivi 23 anni prosegue la propria carriera presso la ditta Oima rivestendo il ruolo di responsabile dell’ufficio assistenza e occupandosi della formazione di tecnici interni ed esterni, collaborando con l’ufficio ricerca e sviluppo e con l’ufficio commerciale, seguendo aziende come Dolomite, Nordica, Tecnica e Scarpa.

Nel 2011, avendo ormai maturato una competenza trentennale nel settore, rileva l’azienda Oima con l’obiettivo di specializzare il marchio nella revisione di presse speciali altamente tecnologiche per la lavorazione delle materie plastiche.

Nonostante abbia raggiunto il traguardo della pensione nel 2018, continua a collaborare nell’azienda con il ruolo di Presidente, convinto che le soddisfazioni e la passione per il proprio lavoro ripaghino di tutti i sacrifici e le difficoltà.

Appassionato di sport, soprattutto di basket, ha fondato la squadra amatoriale “Vecchio basket” con gli storici giocatori del Nordica Montebelluna ed è dirigente della prima squadra del Montebelluna Basket in serie B.

DANIELA DALLA RIVA

(n. 1957 – 66 anni; tributarista)

Inizia la propria attività lavorativa nel 1976 con la qualifica di impiegata presso la Confartigianato di Montebelluna.

Dopo sette anni, nel 1984, decide di avviare a Montebelluna un’attività in proprio, aprendo in centro a Montebelluna uno studio di consulenza tributaria, fornendo consulenze ad aziende e privati.

Tutt’oggi prosegue l’attività, nonostante il raggiungimento del traguardo della pensione già nel 2022.

VALESCA DELLO IACOVO

(n. 1952 – 71 anni; imprenditrice)

Valesca – per tutti Vale - grazie all’esempio paterno - sviluppa l’interesse per le abilità artigianali e per l’innovazione.

Motivata dalla sua grandissima passione per le moto e dall’essere una motociclista lei stessa, è negli anni giovanili che capisce quanto siano importanti per un motociclista l’abbigliamento specializzato e quegli aspetti di safety, comfort e design, che diventeranno negli anni seguenti le linee guida su cui si baserà tutto lo sviluppo tecnologico di questo tipo di abbigliamento.

Già nel 1975 apre la prima concessionaria Kawasaki di Montebelluna e, nel febbraio del 1984, inaugura il primo corner di abbigliamento moto: il Valeri Sport di Montebelluna.

Nel 1990 Valesca lascia la concessionaria e apre il primo “STORE VALERISPORT Abbigliamento Specializzato per motociclisti” ad Altivole.

Oggi il figlio Francesco la affianca nella gestione di quello che è considerato uno dei centri di abbigliamento più rilevanti a livello europeo, il “MEGASTORE VALERISPORT”, aperto a Cornuda nel 2011.

Nonostante il raggiungimento della pensione, per la signora Valesca non è ancora arrivato il momento di fermarsi e proprio quest’anno celebrerà i 40 anni della propria attività.

DINO GALLINA

(n. 1962 – 62 anni; operaio metalmeccanico)

Dal 1979 ha sempre lavorato come metalmeccanico nell’azienda montebellunese di Icaro Olivieri, nata per produrre componenti di articoli sportivi.

L’azienda cambia denominazione in Canstar nel 1992, diventando leader mondiale nel settore della calzatura sportiva per poi entrare a far parte di Nike International nel 1996 con il nome di Bauer Italia S.p.A.

Oggi è nota come Novation spa e svolge sia attività di terzista sia attività con marchi propri attraverso l’acquisizione di una serie di società nei mercati delle attrezzature sportive e del work wear.

In ben 43 anni di lavoro, quindi, il signor Dino ha sicuramente contribuito con la propria esperienza professionale ad accrescere il prestigio dell’azienda e dal 2021 si gode la meritata pensione.

DANIELA POSITELLO

(n. 1962 – 61 anni; operatrice socio sanitaria)

Inizia a lavorare nel 1978 come orlatrice presso il calzaturificio “Antis srl”, altra storica azienda montebellunese che ancora oggi è riconosciuta in tutto il mondo per l’utilizzo di materie prime di qualità, la tecnologia e la passione per il lavoro artigianale, dando un valore aggiunto alle proprie calzature.

Dopo ben 14 anni di esperienza come orlatrice e un successivo impiego come addetta alle pulizie presso alcune ditte, la signora Daniela decide di cambiare completamente ambito lavorativo.

Per i successivi ventidue anni lavora, infatti, come operatrice socio sanitaria presso l’Azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana, accrescendo la propria maturità professionale attraverso l’assistenza a persone fragili.

Dal 1° febbraio 2023 è finalmente in pensione.

MATTEO TESSARO

(n. 1962 – 62 anni; manager settore calzaturiero)

Inizia a lavorare a quindici anni, presso la “Caber s.p.a.” come addetto alla macchina da cucire Strobel, alla trancia, al controllo qualità materie prime e prodotto finito in laboratorio e infine come modellista.

A seguito di alcune esperienze come responsabile controllo qualità presso le ditte San Marco S.p.A. e Tyrolia Inc., dal 1988 al 1996 è responsabile per la ricerca e sviluppo della Collezione Calcio nonché supervisore del Dipartimento Scarpe presso la nota azienda Lotto S.p.A.

Ma è il periodo dal 1996 al 2021 il più importante e gratificante dal punto di vista lavorativo, quando ricopre il ruolo di senior product manager per le scarpe da calcio, senior office manager e amministratore delegato della ditta Nike 360 Holding BV.

Nell’Ufficio di Montebelluna nasce infatti la produzione della Linea Calcio della Nike, di cui il signor Matteo cura lo sviluppo e che porta alla creazione di prodotti iconici come le Mercurial, le Tiempo, le Total 90 e le Superfly.

Fra le scarpe di cui il signor Matteo ha curato la produzione si annoverano anche le Jordan-Dior.

Diversi scarponi e scarpe a cui ha lavorato il signor Matteo sono oggi esposti al Museo dello Scarpone.

Dopo 43 anni di lavoro, nel mese di settembre 2021 ha finalmente raggiunto il traguardo della pensione.

TARCISIO VARDANEGA

(n. 1947 – 76 anni; direttore tecnico dei lavori nelle fornaci)

Terminati gli studi presso l’Istituto Cavanis di Possagno, inizia a lavorare nel 1962 come aiutante del padre, socio della ditta “Fornace Vardanega Isidoro di Possagno”.

Negli anni successivi ricopre il ruolo di Direttore tecnico dei Lavori in diverse fornaci sia in Italia che all’estero, con l’obiettivo di automatizzare al massimo la produzione, raggiunto anche grazie ai suoi studi personali di meccanica ed elettrotecnica.

Tra i momenti più significativi della sua carriera lavorativa, ricorda la costruzione, sotto la sua direzione, di una fornace a Grozny, in Cecenia, per la produzione di mattoni facciavista, alla cui inaugurazione era presente anche il Presidente della Repubblica ceceno Kadirov.

Nel 2017 raggiunge il traguardo della pensione.

NOMINATIVI PROPOSTI DALL’ASCOM

IDA POLONI

(n. 1961 – 62 anni; collaboratrice pelletteria Rossi)

Dopo il conseguimento del diploma presso l’Istituto Magistrale di Montebelluna, inizia a lavorare presso un piccolo calzaturificio dove impara il mestiere di orlatrice.

Successivamente, nell’aprile del 1980, viene assunta come impiegata dalla ditta calzaturiera “Tiesse” dove rimane fino al 1987.

Nel frattempo, nel 1984 convola a nozze con Danilo Rossi, già titolare della storica ditta “Pelletterie Rossi” di Montebelluna.

Dopo la nascita dei figli Lorenzo e Francesco diventa collaboratrice del marito Danilo, aiutandolo nella conduzione dell’attività, anche dopo il raggiungimento della pensione nel novembre 2022.

Da gennaio 2024 le redini sono passate al figlio Francesco che, fin dal 2011, collaborava con i genitori nella gestione della loro attività.

DANILO ROSSI

(n. 1956 – 67 anni; titolare pelletteria Rossi)

La sua famiglia gestiva fin dal 1904 un piccolo negozio al dettaglio di ombrelli, valigie, borse da donna e altri accessori di pelletteria e cappelli nel centro storico di Montebelluna.

Dopo il conseguimento del diploma di ragioniere nel 1977, si iscrive al Corso di Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cà Foscari ma interrompe gli studi per dedicarsi al negozio dei genitori, ormai avanti con gli anni.

Nel 1980 inizia quindi la sua attività lavorativa presso il negozio dei genitori, che dieci anni dopo rinnoverà completamente grazie all’aiuto della moglie Ida.

Molto attivo nella vita sociale e commerciale del centro storico di Montebelluna, Rossi aderisce dapprima a “Vivere Montebelluna” e poi ricopre la carica di consigliere dell’Associazione commercianti per il Centro Storico fino alla costituzione dell’Associazione “Il Mosaico”, di cui è stato Presidente dal 2012 al 2019.

Merita di essere ricordato anche il suo impegno e interesse per l’istituzione dei Giovedì Musicali, grande manifestazione serale estiva tutt’ora in auge.

Delegato ASCOM da metà degli anni ’90 fino al 2023, è stato anche Consigliere e Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra.

Dal 1° gennaio 2024 ha cessato la sua attività, lasciando l’eredità commerciale al suo secondogenito Francesco, che già collaborava da 13 anni.

A ricordo della Sua esperienza nell’Associazione “Il Mosaico”, i suoi colleghi hanno voluto omaggiarlo con una targa che recita “A Danilo Rossi, esempio di dedizione e sensibilità associativa, con riconoscenza per l’impegno profuso a favore dell’Associazione”.

NOMINATIVI PROPOSTI DALLA CONFARTIGIANATO

GIANCARLO GALLINA

(n. 1955 – 69 anni; imprenditore calzaturiero)

Dopo essersi diplomato in ragioneria, il signor Giancarlo inizia il suo percorso lavorativo in Lotto, in SanRemo, Americanino poi Arkos e ancora Lotto.

Nel frattempo, frequenta dei corsi serali di cucina e sommelier per poter aprire un bar. Cosa che farà con soddisfazione.

L’avventura non dura molto perché viene chiamato nel 1995 a rilevare l’azienda del suocero dove, dopo i primi tempi un po’ difficoltosi, riesce a dare la svolta, ottimizzando i macchinari e quindi la produzione di imbottiture interne di calzature sportive e rivoluzionando il sistema che prima prevedeva il taglio dei vari pezzi che poi venivano assemblati.

Da quel momento l’imbottitura viene prodotta in un unico pezzo.

Qualche anno dopo brevetta il funzionamento di tali macchine.

Da ormai 30 anni le maggiori aziende di calzature del distretto sportivo utilizzano le imbottiture Sagotec del signor Giancarlo: Nordica, Tecnica, Rossignol, Scarpa Alpina Asolo, Aku, Dainese, Fisher, Salewa, La Sportiva e diverse altre.

Ha modernizzato e automatizzato l’azienda che attualmente occupa 16 addetti ed ha consentito ai suoi dipendenti flessibilità nell’orario di lavoro e ha dato loro la possibilità di frequentare corsi di formazione.

Ha collaborato con le Università di Padova e Venezia per cercare di riciclare al meglio gli scarti di produzione, partecipando a progetti coordinati da Confartigianato.

Negli anni è stato molto presente nel sociale, sostenendo varie associazioni sportive locali a vari livelli e in particolare nel mondo dell’autismo attraverso l’associazione “I Bambini delle Fate”.

GIUSEPPE CAVERZAN

(n. 1953 – 70 anni; imprenditore calzaturiero)

Dopo una prima esperienza come apprendista litografo, coglie le opportunità imprenditoriali del territorio, fondando nel 1978 la propria azienda GR Tech s.r.l. per la produzione di accessori per calzature.

Già nei primi anni Ottanta avvia un’espansione dell’attività mediante l’introduzione di macchinari all’avanguardia e tecnologie innovative per il periodo, come la lavorazione ad alta frequenza e la microiniezione.

Grazie alla visione lungimirante e a una strategia organizzativa attenta, l’azienda del signor Giuseppe, solida realtà imprenditoriale a gestione familiare specializzata nelle lavorazioni di accessori per calzature, è stata inserita nel 2016 tra le prime 500 migliori aziende della provincia di Treviso.

Oggi Giuseppe Caverzan è ampiamente riconosciuto come uno dei principali esperti del settore a livello nazionale ed europeo, confermandone così il successo e l’importanza del suo contributo.

La passione del signor Giuseppe per la vita rurale e gli animali, lo ha portato inoltre a ricoprire la carica di Presidente della Confederazione Ornitologica Nazionale Fiera Uccelli, impegnandosi instancabilmente nella tutela e conservazione del patrimonio ornitologico nazionale.

Inoltre, la sua affezione per i cani lo ha spinto a studiare e brevettare una pettorina per renderne più confortevole il passeggio.

NOMINATIVI PROPOSTI DALLA C.N.A.

VANNI ZANESCO

(n. 1962 – 62 anni; barbiere)

Inizia a lavorare prestissimo. Dopo un anno di scuole superiori infatti viene assunto come apprendista garzone al salone “Arbiter” di Montebelluna e nel frattempo frequenta i corsi di formazione C.A.T.A.M. dove i maestri del mestiere insegnano la tecnica ai ragazzi.

Dopo la leva militare e due brevi esperienze a Jesolo e Londra, apre il suo primo salone a Montebelluna in via Guido Bergamo.

Dopo circa 5 anni decide di cambiare attività e comincia l’esperienza nel commercio, prima come agente per la Forno d’Asolo per poi essere assunto con le mansioni di responsabile commerciale e direttore delle vendite presso la Doimo Materassi.

Quest’esperienza l’ha profondamente arricchito grazie a viaggi in Italia ed all’estero, organizzando fiere e promozioni, conoscendo molte persone e situazioni diverse.

Ma capita, per caso fortuito, di riprendere in mano i ferri del mestiere e la voglia di vita di “bottega” e da quasi trent’anni è titolare de “La Barberia” di Venegazzù.

Attivo nel sociale, componente di alcuni comitati, il signor Vanni è socio fondatore del Montebelluna Judokai e Consigliere della C.N.A. di Montebelluna.

DIEGO MEROTTO

(n. 1961 – 63 anni; artigiano)

E’ artigiano del settore calzaturiero e la passione per questo mestiere gli è stata tramandata dalla famiglia paterna.

Già il nonno faceva il calzolaio in tempo di guerra.

Il padre Dante ha poi aperto, insieme alla moglie Maria, un calzaturificio a Biadene nel 1973.

Con il passare degli anni, ha imparato tutte le fasi del mestiere, partendo dal montaggio fino al finissaggio.

Una delle cose che più lo riempiono di orgoglio e gioia è la possibilità di consegnare personalmente le scarpe ai suoi clienti: vederli di persona, ascoltare le loro storie e condividere con loro la passione per l’artigianalità italiana.

Oggi guarda avanti con fiducia e speranza, consapevole dell’importanza di custodire e tramandare la tradizione artigianale di Montebelluna e la maestria italiana nel mondo delle calzature.

NOMINATIVI PROPOSTI DA COLDIRETTI

AURORA, LUCIANA E PATRIZIA BARRO

(Aurora n. 1961 – 62 anni; Luciana n. 1964 – 59 anni; Patrizia n. 1972 – 51 anni; titolari floricoltura Barro)

Le sorelle Barro sono le titolari della storica azienda floricola “Barro” situata a San Gaetano, condotta dapprima dalla mamma Liliana, premiata nel 2008, e poi dalle tre figlie: Aurora dal 1980, Luciana dal 1983 e Patrizia dal 1990.

È, quindi, un’azienda tutta rosa che ha saputo portare avanti con tenacia e successo la propria attività e dimostrare ancora una volta che l’imprenditoria femminile tiene testa alle varie difficoltà che il mondo del lavoro presenta.

NOMINATIVO PROPOSTO DA C.I.S.L.

GILBERTO GRAZIOTTIN

(n. 1954 – 69 anni; impiegato sindacalista)

Inizia a lavorare nel 1974 nel settore dell’occhialeria in Cadore come modellista.

Dal 1978 è delegato sindacale alla Safilo e dalla metà del 1980 opera come sindacalista CISL a tempo pieno in provincia di Belluno fino al 1988.

Nel 1989 diventa responsabile provinciale per il settore tessile abbigliamento e calzaturiero a Treviso con un ruolo anche a livello regionale e nazionale di categoria.

Nel 1996 entra a far parte della Segreteria provinciale della CISL trevigiana con responsabilità per il settore industriale, il mercato del lavoro e l’organizzazione.

Nel 2008 è nominato Presidente di un Consorzio di cooperative che si occupano prevalentemente di inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e di attività sociali; carica che ricopre fino al pensionamento nel 2015.

Nel corso della sua esperienza lavorativa ha gestito vertenze sindacali sia per la definizione di contratti aziendali e nazionali che per la soluzione di crisi aziendali di particolare complessità come la crisi del settore calzaturiero e dell’abbigliamento dei primi anni ’90 a seguito dell’internazionalizzazione del settore.

Ha gestito importanti progetti formativi anche in collaborazione con organismi internazionali come l’O.I.L. (organizzazione dell’ONU per il lavoro) e le istituzioni di Comuni, Provincia e Regione; i progetti erano prevalentemente indirizzati al reinserimento di persone disoccupate a seguito di crisi aziendali o all’inserimento nel mondo del lavoro di persone con particolare disabilità.

Dopo il pensionamento continua a collaborare con il mondo delle cooperative.

RICONOSCIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

LORIS MARTIN

(n. 1962 – 62 anni; imprenditore nel settore edile)

Inizia a lavorare a 14 anni in varie ditte del montebellunese, che si occupano di opere stradali.

Nel 1989 decide di mettersi in proprio e apre, insieme al fratello Daniele, la propria impresa, che si è occupata, tra le altre, della realizzazione della rotatoria e del centro commerciale che si trova di fronte alla Cantina Montelliana, nonché dei lavori di esecuzione della zona industriale di Cornuda.

In pensione dal 2021, dopo 43 anni di lavoro, continua a collaborare con l’azienda CGM Costruzioni Generali.

E’ sposato con Germana, da cui ha avuto tre figli: Vanessa, Enrico e Nicolò.

È appassionato di calcio, che ha praticato in gioventù e fa parte del Gruppo Alpini di Santa Maria della Vittoria.

OLIVIERO SAVIETTO

(n. 1963 – 61 anni – imprenditore edile)

Inizia a lavorare subito dopo la terza media nell’impresa edile di famiglia prima come apprendista e poi come muratore fino a divenirne il titolare.

Accanto alla carriera lavorativa, ha dimostrato buone capacità anche nel mondo dello sport come giocatore di rugby.

È sempre stato molto devoto al suo lavoro, rinunciando molto spesso anche alle ferie per continuare a lavorare.

Sposato dal 1984, padre di tre figli, è nonno di tre maschietti e una femminuccia.

TIZIANO VISINTIN

(n. 1957 – 66 anni; falegname)

Terminati gli studi, decide di sfruttare le proprie abilità manuali, in particolare nella lavorazione del legno, e inizia la gavetta come apprendista falegname prima presso “Nano Bessegato” poi per la ditta Garbuio, maturando una notevole esperienza sia nella lavorazione degli infissi che nell’arredamento.

Prosegue poi la sua attività presso la Bottega del Soffitto di Tarcisio Scandiuzzi dove si specializza nell’arredamento di montagna.

In seguito, assieme ad un collega, fonda finalmente la propria ditta “Vecchio Pialletto” in cui continua a lavorare fino al raggiungimento della pensione.

Tutt’ora collabora con la ditta “Segno Arredo” di Signoressa.

PAOLO ZENNARO

(n. 1964 – 59 anni; titolare Ferramenta Feltrina)

Inizia a lavorare nel 1978 come addetto alla vendita presso la Ferramenta Morassutti in Corso Mazzini, dove rimane fino al 1990.

Poi decide di fondare assieme ad altri due colleghi la Ferramenta Feltrina s.n.c. in cui continua a lavorare tutt’ora, nonostante il raggiungimento dell’età pensionabile.

Molto noto nella comunità montebellunese, è Presidente della Pro Loco e nel 2022 ha fatto parte del Comitato Operativo per i festeggiamenti dei 150 anni della nascita della città di Montebelluna, con il trasferimento del mercato dal colle al piano.

NOMINATIVO PROPOSTO DA CONFINDUSTRIA VENETO EST

MIRCO FAVERO

(n. 1988 – 35 anni – legale rappresentate della Mountech srl)

E’ socio di maggioranza e legale rappresentante di “Mountech srl STP”, dove si occupa di progettazione, assistenza in cantiere e direzione lavori di impianti termici, di condizionamento, idrico-sanitari, antincendio, telecontrollo, audit energetici e della prevenzione incendi.

Professionalità, esperienza e innovazione tecnologica volta alla sostenibilità ambientale sono i principi che lo guidano nella realizzazione di impianti tecnologici.

Numerosi sono i progetti in ambito nazionale ed internazionale seguiti dal signor Mirco, tra cui la nuova sede della Green Group srl a Montebelluna, il nuovo centro diurno Vita e Lavoro – Società Cooperativa Sociale Onlus di Pederobba, i nuovi spazi commerciali della Benetton Group in Italia e il Nuovo centro commerciale e residenziale Belleview di Malta.

Affianca, insieme al suo team, studi di architettura e ingegneria e imprese di costruzioni per opere sia residenziali che commerciali e industriali, offrendo assistenze tecniche e supervisioni durante l’esecuzione dei lavori.