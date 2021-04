Montebelluna cerca commercianti per due posteggi isolati stagionali

C’è tempo fino al prossimo 18 aprile per partecipare al bando per l'assegnazione in via sperimentale di 2 posteggi isolati stagionali in Piazza Dammarie Les Lys a Montebelluna per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio. La scelta dell’Amministrazione comunale di avviare un periodo sperimentale – che avrà una durata di due anni – nasce con l’obiettivo di integrare e migliorare l’offerta commerciale del territorio comunale, favorire l’iniziativa imprenditoriale e qualificare alcuni spazi urbani.

I due posteggi avranno carattere stagionale estivo (dal 15 maggio al 15 settembre) ed invernale (dal 15 ottobre al “martedì grasso” dell’anno successivo) e sono destinati all’esercizio del commercio su area pubblica di alimenti e bevande con possibilità per il soggetto aggiudicatario di effettuarne anche la somministrazione. La partecipazione alla procedura per l'assegnazione prevede l’utilizzo di attrezzature nella disponibilità degli operatori (strutture mobili) e/o veicoli attrezzati (negozi mobili) che saranno collocati sulle aree pubbliche secondo le indicazioni del Comune.

“Abbiamo voluto avviare questa sperimentazione per poter valutare l’andamento dell’iniziativa ed eventualmente istituire i due posteggi in maniera definitiva dopo il periodo di prova. Ricordo che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio Attività Produttive del Comune stilerà l’apposita graduatoria per ciascuno dei due posteggi oggetto di assegnazione, sulla base di specifici criteri di priorità”, commenta l’assessore al commercio, Antonio Romeo.

Saranno premiati i commercianti con maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese quale azienda attiva per il commercio su aree pubbliche; i titolari di attività commerciali aventi sede sul territorio comunale di Montebelluna ed attive al momento della pubblicazione della presente procedura; le proposte qualitative ed innovative della propria offerta merceologica; chi propone un ulteriore servizio a favore del territorio comunale, reso a titolo gratuito dal soggetto assegnatario di ciascun posteggio; chi si propone nello svolgimento di specifiche iniziative di promozione, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, per la valorizzazione dei prodotti offerti anche attraverso l’organizzazione di degustazioni, e/o a fornire servizi aggiuntivi quali la somministrazione a favore di soggetti fruitori di strutture comunali.

DOMANDE

Modalità e termini per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito ufficiale del Comune e all’albo pretorio dello stesso.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Attività Produttive – tel. 0423/617460 – 3296507253

email: commercio@comune.montebelluna.tv.it