Montebelluna: targhe per i 150 anni di attività, premiati due negozi storici

Sono state consegnate oggi, a sorpresa dei diretti interessati, due targhe a due attività storiche del commercio montebellunese per i 150 anni di attività: alle pelletterie Rossi di Rossi Danilo in via Partigiani 17, e al Panificio Andolfato S.N.C. di Andolfato Augusta e Luisa di via Roma 13, due capisaldi della città, alla presenza del Sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin, del presidente di Ascom Roberto De Lorenzi, del fiduciario comunale Paolo Mair e di Christian Brugnaro, referente della sede Ascom.

La sorpresa è giunta come un dono di Natale, che ha inteso valorizzare il commercio, la sua storicità e le peculiarità delle attività storiche che hanno saputo non solo reggere le evoluzioni imposte dai 150 anni, ma anche garantire continuità e solidità nei vari passaggi generazionali.

Le botteghe storiche sono un patrimonio per la collettività, oltre che per l’economia locale e la targa, secondo i vertici Ascom, è il giusto riconoscimento all’impegno e alla passione.