Montebelluna, approvata dalla Giunta la variazione di bilancio per 2.6 milioni di euro

Come verranno impiegati gli oltre 2 milioni e 600mila euro restituiti dallo Stato nei mesi scorsi al Comune di Montebelluna nell’ambito della vicenda del ricorso al TAR del Lazio per riottenere il fondo di solidarietà 2015 indebitamente trattenuto? Ora la risposta c’è. La Giunta comunale di Montebelluna ha approvato nelle scorse ore la variazione del bilancio di previsione 2022-2024 che sarà prossimamente portato in discussione in Consiglio comunale. Come anticipato nei mesi scorsi, il consistente importo ottenuto dal Comune sarà impegnato per una serie di opere ed interventi considerati dalla giunta prioritari per la sicurezza e per la crescita della città.

Eccoli nel dettaglio:

• Cofinanziamento rotatoria di via Groppa - 950.000 euro

• Lavori di adeguamento sismico scuola Pilastroni-Feltrina - 430.000 euro

• Lavori di manutenzione straordinaria parte monumentale cimitero centro (primo stralcio) - 350.000 euro

• Integrazione finanziamento per rotatoria Piazza Verdi e marciapiede via Montegrappa - 150.000 euro

• Interventi per efficientamento energetico su pubblica illuminazione - 300.000 euro

• Sostituzione caldaia e Palamazzalovo e realizzazione impianto solare termico - 180.000 euro

• Sostituzione caldaia stadio comunale - 90.000 euro

• Messa in sicurezza plafoni edifici scolastici vari - 61.000 euro

• Ammodernamento impianti termici uffici Loggia dei grani e predisposizione progetto per ammodernamento linee di distribuzione - 60.000 euro

• Incarico di progettazione relativo alla riqualificazione dell’impianto sportivo di rugby (nuovo campo di allenamento, nuovi spogliatoi e tribune) - 26.500 euro

• Incarico di progettazione per interventi di efficientamento energetico presso piscine comunali - 20.000 euro

Dichiara l’assessore al bilancio, Lucrezia Favaro: “La variazione è consistente e riguarda in particolare modo la parte capitale perché prende atto dell’avanzo derivante dall’approvazione del rendiconto che avverrà prossimamente in consiglio comunale. Più nello specifico, l’avanzo di 2.617.500 euro - che corrisponde alle risorse restituite dallo Stato - può essere immediatamente applicato senza attendere gli equilibri che vanno approvati entro la fine di luglio. Questo ci permette di realizzare un ventaglio di opere che riteniamo prioritarie e utili per migliorare la Città, il suo patrimonio ed i suoi servizi nell’ottica di elevare la qualità di vita dei cittadini. Contemporaneamente abbiamo approvato anche una variazione relativa alla parte corrente, resa possibile grazie a nuove maggiori entrate non previste sia tributarie (ad esempio per il recupero evasione Imu e Tasi degli anni precedenti) che extratributarie. Questo ci permette di stanziare nuove risorse per una serie di progetti e azioni tra cui un maggiore stanziamento per la gestione del verde comunale per 70mila euro, per i giovani con un progetto territoriale di prevenzione sociale pari a 25mila euro e 10mila euro di integrazione per contributi alle associazioni che collaborano con il Comune per eventi e manifestazioni”.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: “La restituzione del riparto del Fondo di solidarietà 2015 (il fondo perequativo nazionale costituito con la tassazione locale sugli immobili, l’Imu) ci consente una variazione imponente pari a 2.617.500 euro che saranno impiegati per 11 interventi eterogenei: da opere viabilistiche, a interventi di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria ad una serie di opere di efficientamento energetico tra cui la sostituzione dei corpi illuminanti a led ed interventi sulle centraline per ridurre i consumi in un periodo in cui abbattere i costi per l’energia elettrica diventa fondamentale. Allo stesso scopo abbiamo stanziato risorse che per la progettazione di interventi di efficientamento energetico delle piscine e, sempre nell’ambito dell’edilizia sportiva, per la riqualificazione dell’impianto sportivo del rugby”.