MotoGP, a Misano si brinderà con il prosecco di Ponte1948

Sarà l'azienda vitivinicola trevigiana Ponte1948 ad essere scelta come partner ufficiale dei due Gran Premi di MotoGP che si svolgeranno a Misano il 13 e il 20 settembre prossimi. Dopo l'annullamento della tradizionale tappa del Mugello, la Dorna ha designato la località romagnola per lo svolgimento di due delle quindici gare inserite nel calendario 2020 del Motomondiale, le uniche in Italia. La prima gara avrà l'usuale denominazione di Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini, la seconda di Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Ponte1948, dopo aver esordito nella classe regina nel 2019, in collaborazione con il Consorzio Prosecco Doc, porterà dunque sugli schermi televisivi di tutto il mondo ( 207 i Paesi in cui il Motomondiale viene trasmesso e circa 370 milioni di spettatori) un'eccellenza del nostro territorio.

L'azienda proporrà nel corso delle due gare di Misano un prosecco doc extra dry: si tratta di un prodotto caratterizzato dal colore brillante giallo paglierino, dal perlage fine e persistente, il profumo fresco ed elegante spiccatamente fruttato con un delicato sentore di fiori di prato, il sapore sapido piacevolmente brioso e leggero.