Piano di rilancio per i negozi sfitti, Ascom: «Pronti a fare la nostra parte»

Federico Capraro, presidente di Ascom Treviso, esprime pieno appoggio al piano proposto dall'amministrazione comunale per il rilancio delle attività in crisi dopo la pandemia

«Al Comune di Treviso e all'assessore De Checchi, che ha posto attenzione al commercio e al problema dei negozi sfitti va tutto il nostro plauso». Con queste parole il presidente di Ascom Treviso, Federico Capraro commenta il Piano di rilancio dei locali del centro.

«Quella dei negozi sfitti è una questione annosa che si protrae da anni e che si riflette sull’intera attrattività della città. Nel post pandemia si sentirà ancora di più. Esiste una mappatura parziale che non è mai stata aggiornata e potrebbe essere l’occasione anche per rimettere mano ai contratti commerciali, sdoganandoli da alcune rigidità che, insieme ai prezzi elevati, in molti casi penalizzano chi vuole aprire. L’azione del Comune di Treviso è un segnale importante di cui ora c’è bisogno che potrà mettere insieme e in un confronto sinergico i proprietari, le imprese e l’Amministrazione. Siamo disponibili a fare la nostra parte».