Fornaci Calce Grigolin: fatturato 2023 a 150 milioni di euro, 20 nuove assunzioni

Più che raddoppiate le previsioni di crescita: Fornaci Calce Grigolin Spa ha chiuso il bilancio 2023 con un fatturato di 150 milioni di euro, registrando un significativo incremento rispetto ai 133 milioni di euro del 2022. È quanto è emerso nel corso della convention annuale della rete vendita, che ha riunito 140 tra agenti e funzionari tecnico-commerciali al Relais Monaco di Ponzano: un’occasione per fare il punto sull’andamento del mercato edilizio e per tracciare le rotte dei progetti che vedranno coinvolta la storica realtà nata a Ponte della Priula, nel 1963, e oggi leader nel settore dei materiali per l’edilizia in Italia. A questi risultati si aggiungono quelli della società tedesca, Fornaci Calce Grigolin GmbH, che ha chiuso il 2023 a 17 milioni di euro, con un EBITDA al 17% nonostante il momento non positivo del settore edile in Germania.

Risultati Fornaci Calce Spa. Il 2023 è stato un anno ancora trascinato dagli effetti degli incentivi edilizi, bonus e superbonus: L'EBITDA si è attestato al 17%, confermando la solidità finanziaria e la crescita costante dell'azienda (l’EBITDA è migliorato di 4 punti percentuali in due anni). In miglioramento, in particolare in due aree strategiche per il business, quella delle pitture per interni con arteMURI, la linea di finiture professionali colorate per l’edilizia di Fornaci Calce Grigolin e dei prodotti per la posa (colle, adesivi, impermeabilizzanti) su cui l’azienda sta focalizzando le attività di ricerca e aggiornamento dei prodotti (le linee GrigoKoll e Fugastyle). Sull’onda delle agevolazioni del Sismabonus,Fornaci Calce Grigolin ha inoltre registrato una ottima accelerazione delle commesse in questo ambito, con una crescita del 300% rispetto al 2022, in ulteriore incremento in questa prima metà dell’anno: l’azienda, proprio in ragione delle esigenze del mercato, ha sviluppato una offerta ancora più completa (Palladio Reinforcing System), investendo in ricerca e sviluppo, per offrire soluzioni all’avanguardia.

Previsioni. Per il 2024, l’azienda attende un fatturato che si attesti a 170 milioni di euro e di effettuare 20 nuove assunzioni nell’ambito della ricerca e sviluppo, produzione e assistenza tecnica (a oggi l’azienda conta 280 tra dipendenti e funzionari tecnico-commerciali), continuando così il suo trend positivo e rafforzando la propria posizione di leader di settore. Inoltre, per rispondere alla maggiore attenzione del mercato verso prodotti sostenibili, Fornaci Calce Grigolin, ha intrapreso un percorso per ottenere la certificazione EPD (Environmental Product Declaration) per i propri prodotti: si tratta di dichiarazioni volontarie, sviluppate in conformità con le norme internazionali, che forniscono informazioni dettagliate circa l’impatto ambientale del prodotto (dati sulle emissioni di gas serra, l’uso di risorse naturali, inquinamento dell’aria e dell’acqua, l’energia utilizzata, ecc.), lungo il suo intero ciclo di vita, dalla produzione dei materiali, fino al suo riciclo o smaltimento.

Dichiara il CEO di Fornaci Calce Grigolin, Renato Grigolin: «I risultati produttivi e finanziari di Fornaci Calce Grigolin per il 2023 non sono solo il frutto di investimenti e cura delle risorse umane, ma riflettono anche un'efficace strategia aziendale e una capacità di adattamento alle dinamiche di mercato. Dimostrano inoltre come l'attenzione all'innovazione e alla qualità possa portare a una crescita sostenibile. Le previsioni di crescita sono a doppia cifra, nonostante la frenata degli incentivi: lavoreremo per sviluppare le aree strategiche a maggior potenziale, così da continuare a rappresentare un esempio virtuoso di come le imprese possano prosperare mantenendo un impegno verso l'eccellenza e la responsabilità sociale».

Fornaci Calce Grigolin oggi è presente in Italia con 6 stabilimenti situati in Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, oltre a 15 depositi distribuiti strategicamente sul territorio. A livello internazionale, l'azienda opera in Germania dal 2003 con 2 stabilimenti produttivi e 5 filiali commerciali, mentre in Svizzera è attiva una filiale commerciale nel Canton Ticino per garantire un servizio efficiente e una copertura capillare del territorio elvetico.