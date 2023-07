Grigolin acquisisce Veneta Prefabbricati

Lo storico Gruppo Grigolin, guidato dalla stessa famiglia da 60 anni e oggi tra le maggiori realtà a livello nazionale ed europeo nel comparto dell’edilizia e dei materiali per le costruzioni, ha acquisito Veneta Prefabbricati, storica azienda di Rovigo specializzata nella produzione e commercializzazione di manufatti in cemento per l’edilizia. Con un fatturato di 10 milioni di Euro (dato 2022) e oltre 30 dipendenti, Veneta Prefabbricati, con sede a Rosolina in Provincia di Rovigo, da oltre 40 anni è presente in maniera capillare nei territori del Nord e Centro Italia, dall’Alto Adige all’Abruzzo. Gestisce produzione, stoccaggio e commercializzazione in un’unica sede, un grande stabilimento di oltre 12 mila metri quadri coperti su un’area di più di 4 ettari.

Veneta Prefabbricati copre un sub-settore del comparto dell’edilizia, complementare a quelli già presidiati dal Gruppo Grigolin, il quale infatti produce le materie prime che l’azienda di Rosolina trasforma in manufatti per l'edilizia che così completano e ampliano la gamma di prodotti già offerti. L’acquisizione dunque attiva nuove e importanti sinergie per affrontare le attuali e future sfide di mercato: grazie all’operazione il Gruppo potenzia la sua già elevata capillarità sul territorio sia in termini di “presenza” che di varietà di prodotti e servizi, avvicinandosi sempre più all'obiettivo di diventare il punto di riferimento italiano per il mondo dell’edilizia e delle costruzioni.

«Velocità di produzione e consegna, a 2-3 giorni dalla ricezione dell’ordine, altissima assistenza tecnica e commerciale sono plus ulteriori, oltre agli aspetti legati alla sinergia produttiva e commerciale, che rendono Veneta Prefabbricati non solo un partner ideale ma anche una leva fondamentale per far crescere il nostro Gruppo, in linea con gli alti standard qualitativi che abbiamo sempre garantito ai nostri clienti. Questa acquisizione rappresenta uno step ulteriore del nostro piano di crescita e sviluppo che ci vede impegnati in un miglioramento continuo in termini di gamma di prodotti e capillarità territoriale, per affermarci come leader indiscussi di settore a livello nazionale» commentano dal Gruppo Grigolin.