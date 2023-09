Nice, Davide Campagnari nuovo membro del comitato esecutivo

Nice annuncia la nomina di Davide Campagnari in qualità di nuovo Managing Director della Business Unit Sun Shading Solutions, così come nuovo membro del comitato esecutivo di Nice e CEO di elero. Campagnari contribuirà con la sua esperienza al raggiungimento degli obiettivi previsti nel percorso strategico di crescita di Nice a livello regionale, in Germania, e internazionale. Dal 2021, la Business Unit Sun Shading Solutions ha riunito l'intero portafoglio delle soluzioni offerte dal Gruppo per le schermature solari, con una gamma completa e multi-brand per applicazioni interne ed esterne. In linea con la sua struttura internazionale, le attività della Business Unit sono equamente suddivise tra Nice, con sede in Italia (Oderzo), e la sede di elero - Sun Shading Solutions Nice in Germania (Schlierbach).

«Davide Campagnari ha maturato una grande esperienza nel campo del marketing, delle vendite e della gestione aziendale nel settore manifatturiero, ma possiede al contempo un notevole know-how tecnico. Le sue conoscenze strategiche e la sua passione per una cultura incentrata su collaborazione, valorizzazione ed eccellenza si adattano perfettamente al nostro obiettivo di leadership che mette le persone e il cliente al centro» afferma Roberto Griffa, CEO di Nice. Campagnari si impegna per una crescita sostenibile e produttiva, ma anche per il raggiungimento della soddisfazione di dipendenti e clienti. Italiano di nascita, risiede da 20 anni in Germania con la famiglia e, grazie alle sue vaste conoscenze in ambito gestionale e tecnico, si è affermato come la persona ideale per guidare l’azienda, sia dal punto di vista strategico che operativo.

«Il mio nuovo ruolo unisce diverse aree che mi appassionano sia personalmente che professionalmente: temi tecnici e strategico-concettuali, la Germania e l’Italia, ma anche il resto del mondo. Non vedo l’ora di lavorare con un team internazionale di esperti e partner per affrontare la nostra sfida comune: rendere la casa del futuro ancora più confortevole, intelligente e sostenibile» conclude Davide Campagnari, nuovo Managing Director della Business Unit Sun Shading Solutions, nuovo membro del comitato esecutivo di Nice e CEO di elero.

Chi è Davide Campagnari

Laureato in Business Administration, con un Master in “Marketing management of service companies in the international market”, prima di entrare in Nice Davide Campagnari ha trascorso più di 12 anni come CEO di ISEO Deutschland, gestendo un’azienda di medie dimensioni nell’ambito dello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi di controllo accessi meccanici, meccatronici ed elettronici - recentemente anche in veste di Market Leader per l'Europa Settentrionale, Centrale e Orientale nella casa madre associata. Campagnari ha inoltre maturato un'esperienza pluriennale nelle vendite e nel marketing dell'industria automobilistica, lavorando all’interno sia di aziende produttrici – Ford, FCA Automobiles - sia di fornitori del settore (OEM[1]) come Fontana.