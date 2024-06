Nice: Juan B. Mogollon designato Ceo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nice, azienda leader nell’Home Management Solution, annuncia che Juan B. Mogollon è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione di Nice Spa e designato come nuovo Amministratore Delegato di Nice Spa. Dopo un periodo di transizione, Juan B. Mogollon succederà a Roberto M. Griffa, che ha deciso di lasciare l'azienda per intraprendere nuove sfide professionali. Il Consiglio di Amministrazione di Nice ringrazia vivamente Roberto M. Griffa per il lavoro svolto in questi anni all’interno del gruppo e per il suo contributo in termini di impegno, gestione e leadership, guidando la crescita dell'azienda e conseguendo traguardi rilevanti durante il suo lungo periodo in Nice. La comprovata leadership e la profonda esperienza di Juan B. Mogollon in diversi segmenti industriali − sia nei mercati maturi che emergenti − nel campo dei prodotti, dei servizi e delle soluzioni ad alta tecnologia per l'edilizia, l'energia e le telecomunicazioni e per l'automazione degli edifici, la sicurezza elettronica e la protezione antincendio saranno elementi chiave nel processo di sviluppo del gruppo Nice. Juan B. Mogollon ha gestito molteplici attività e P&L in diverse Regioni come Nord America, America Latina ed Europa, ottenendo risultati grazie alla sua esperienza manageriale nel miglioramento delle prestazioni, nell'accelerazione della crescita e nell'efficienza operativa. Prima di entrare in Nice, dal 2022 Mogollon ha ricoperto il ruolo di Global Executive Vice President, Energy Division, di Prysmian Group, con sede a Milano e in precedenza, sempre in Prysmian Group, è stato CEO e Presidente dell'America Latina con sede in Brasile. "L’arrivo di Juan B. Mogollon segna una tappa fondamentale nel percorso di miglioramento continuo di Nice. La maggiore integrazione del gruppo ci permetterà di avviare un processo di accelerazione dei nostri obiettivi strategici. La sua leadership e la sua significativa esperienza saranno cruciali in questo percorso: per raggiungere nuovi traguardi, rafforzare la nostra posizione di mercato e potenziare la nostra capacità di innovare e offrire soluzioni avanzate ai nostri clienti”, afferma Lauro Buoro, Fondatore e Presidente di Nice Spa. “L’ingresso di Juan in Nice conferma l’attrattività delle società italiane per manager internazionali di primario standing”, ha dichiarato Maurizio Tamagnini, AD di FSI. “Fin dall’inizio della partnership con Lauro Buoro e con Nice abbiamo creduto in un’azienda leader di mercato e guidata dal giusto mix di competenza, esperienza ed internazionalità”. Per maggiori informazioni sul mondo Nice: www.niceforyou.com. Per scaricare il pacchetto stampa: https://tinyurl.com/Juan-B-Mogollon-designato-CEO