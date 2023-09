Novation Tech acquisisce l'85% di Citre Color

Novation Tech SpA, leader europeo nella produzione di componenti in materiale composito per i settori Automotive, Aerospace, Sports & Leisure, annuncia di aver acquisito il controllo della società Citre Color Srl, azienda specializzata nella verniciatura di alta qualità di prodotti in carbonio e plastica. Citre Color Srl, azienda fondata da Luisella Casonato e da Mario Vettorel nel 1995 ad Oderzo, negli anni è diventata un player importante in Italia ed in Europa nella verniciatura di prodotti e componenti in materiale composito per il settore Automotive, Forniture, Sports & Leisure. Attualmente Citre Color ha un organico di oltre 80 collaboratori altamente specializzati e nel 2022 ha realizzato un fatturato di oltre 10 milioni di euro.

Novation Tech, dopo anni di intensa collaborazione con la famiglia Vettorel di Citre Color, ha trovato l’accordo per l’entrata nel capitale. La transazione è avvenuta con l’acquisto del 85% del capitale da parte di Novation Tech, mantenendo tra i soci, in segno di continuità, anche i due figli di Mario Vettorel, Matteo e Stefano, con il 15%. Per Novation Tech, l’investimento nel controllo della società è un passo strategico ed importante per l’integrazione verticale della propria produzione, con l’obiettivo di un’ulteriore specializzazione e crescita finalizzate al servizio di altissima qualità al proprio cliente finale.

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione entrano Luca Businaro (AD di Novation Tech SpA) in qualità di Presidente, Alberto Gatto (COO di Novation Tech SpA), Angelo Pozzato (CFO di Novation Tech SpA) e Stefano e Matteo Vettorel (operativi in Citre Color Srl). L’attuale Amministratore Unico di Citre Color Mario Vettorel dopo la cessione delle quote manterrà il ruolo di Direttore Generale della società stessa.

«Questa operazione è un passaggio estremamente importante e strategico per lo sviluppo di Novation Tech SpA – spiega l’AD di Novation Tech, Luca Businaro – e rappresenta il primo step di crescita esterna dopo anni di continua ed incessante crescita interna a doppia cifra, portando il gruppo Novation Tech a superare già dal 2023 il target di 100 milioni di fatturato. Sono grato per la grandissima collaborazione sviluppata negli anni con Mario Vettorel e la sua famiglia: l’accordo siglato permetterà ad ambedue le società di fare un ulteriore salto in termini di qualità e di volumi nel futuro.»

«È un momento estremamente importante per la mia famiglia e per l'azienda che abbiamo costruito insieme in questi anni di sacrifici e di grandi soddisfazioni – le parole di Mario Vettorel – La nostra società sta crescendo in modo importante e credo ci sia la necessità di sostenere queste performance tramite una struttura industriale che permetta a Citre Color di sviluppare le proprie potenzialità in ambito nazionale ed internazionale. Un ringraziamento ai nostri collaboratori che ci stanno accompagnando e ci stanno sostenendo in questa magnifica avventura. Si apre un nuovo capitolo che porterà la nostra società ad essere un leader di rilievo nel mercato di riferimento, pur mantenendo il forte legame territoriale con l'area in cui è nata e cresciuta.»

Novation Tech SpA è stata assistita, per tutti gli aspetti legali, da TP Legal con un team guidato dal partner Gian Luca Toppan e composto dalla senior associate Elena Dalla Rosa e dai trainee Gianluca Florian e Lucia Da Ros. Lo studio Boffa e Associati ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione (svolgendo altresì l’attività di Due Diligence fiscale) con il partner Ermanno Boffa e la senior manager Valentina Chiavaroli. L’attività di Due Diligence finanziaria è stata svolta da Ernst & Young con la partner Luciana Sist ed il manager Edoardo Stecca.

Citre Color Srl è stata assistita nella trattativa da Studio Partes, nel ruolo di Corporate e Financial Advisor, con i Partner Massimo Tesser e Luigi Serraglio, e dall’Avvocato Stefano Vecchiato, di Studio Partes Legal, per la parte legale. Banca Intesa Sanpaolo SpA ha svolto il ruolo di main sponsor per la strutturazione finanziaria dell’operazione.