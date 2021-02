Nuova sede Adhr: nella Marca il lavoro riparte da occhiali e calzature

Il lavoro riparte in provincia di Treviso con l'apertura, a sostegno delle aziende del territorio, della nuova filiale dell'agenzia ADHR Group a Montebelluna il 4 marzo prossimo, in via A. Serena 63. I settori in ripartenza, dopo questo primo destabilizzante anno di pandemia, sono quelli in cui questa area eccelle, l'occhialeria e il calzaturiero, ma non mancano le ricerche anche in ambiti che con il Covid-19 non si sono mai fermati, anzi: l'alimentare, quello della gomma e della plastica, ma anche l'edile che, grazie ai super bonus del Governo, è in piena crescita in questo momento e ha necessità di nuovo personale.

ADHR Group, realtà nazionale specializzata nel recruiting e nell'alta profilazione delle risorse umane, ha aperto e sviluppato in questi ultimi anni diverse nuove filiali in Veneto. "Con l'apertura di Montebelluna saremo presenti in 12 Comuni della Regione, a fianco alle sedi già aperte a Treviso, Cittadella, Oderzo, Montebello Vicentino, Schio, Verona, Vicenza, San Bonifacio, Bassano del Grappa, Belluno e due filiali a Padova", spiega Massimo Rigon, Regional Manager Nord Est del Gruppo, che continua: "Per l'imprenditore veneto, così come per il lavoratore", argomenta Rigon, "la vicinanza territoriale è fondamentale: qui occupazioni che distano oltre 15 minuti di auto da casa spesso non vengono accettate seppure valide, per questo anche le imprese cercano personale che abiti vicino all'azienda. ADHR Group - prosegue il Regional Manager - si è adattata alla 'mentalità veneta', cercando di essere presente anche nei Comuni più piccoli. Entro il 2022 - conclude Rigon - ADHR Group ha in programma altre quattro aperture, due in Veneto e due in Friuli Venezia Giulia".

Dall'operaio, semplice o specializzato, fino al magazziniere e figure di segretariato e commerciali: le prime ricerche con cui aprirà la nuova filiale ADHR Group di Montebelluna sono rivolte a persone che vivono nella zona nord di Treviso. La filiale sarà radicata in modo capillare nel tessuto del territorio, grazie alla guida di figure commerciali e di reclutamento che conoscono bene esigenze e dinamiche del luogo.

Chi vuole candidarsi può farlo direttamente a questo link o scrivendo alla filiale: montebelluna@adhr.it.