Nuova sede di Atsc triveneto

Durante la presentazione del corso di laurea magistrale in partenariato tra ATSC e UNITE in Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo, il Presidente ATSC Dott. Franco Damiani ha consegnato al Dott. Stefano Lecca, Presidente ATSC Triveneto, la targa riportante la sigla della neo costituita associazione, i cui uffici sono ubicati a Mogliano Veneto (TV), in via G. Matteotti n. 20. ATSC ha, infatti, intrapreso un percorso di ramificazione sul territorio al fine di proseguire e perseguire con maggiore efficacia ed efficienza la propria mission. Il Consiglio Direttivo ha accolto e condiviso lo spirito e l’azione proattiva di ATSC – afferma Stefano Lecca - con l’obiettivo di contribuire a qualificare e tutelare la categoria degli agenti di commercio ed i consulenti finanziari. L’associazione ATSC TRIVENETO oltre al Veneto ora copre interamente la sua area di competenza anche in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – un’area strategica per la mediazione e le agenzie dove il commercio e i servizi sono ancora importanti per uno sviluppo di qualità del territorio anche grazie alla nostra categoria professionale – conclude il presidente Lecca. I contatti: atsctriveneto@gmail.com, fax 0422.302321.

