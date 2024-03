Assegnato il premio di eccellenza duale all'istituto "Obici" di Oderzo

Loris Balliana e Armando Sartori, rispettivamente vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana presidente dell'associazione di Oderzo-Motta, hanno conferito l’ambito riconoscimento coordinato dalla Camera di Commercio italo-germanica, grazie al supporto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco (BMBF) e del German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training (GOVET), che premia l’impegno comune dei due Paesi per valorizzare e diffondere le buone prassi di formazione teorica e pratica in azienda, fondamentale per affrontare la carenza di personale qualificato denunciata dalle imprese, delle transizioni green e digitale che richiedono nuove competenze. All’incontro hanno preso parte Michele Botteon, dirigente scolastico unitamente a Tommaso Marchetti, assessore con delega al commercio ed alle attività produttive del comune di Oderzo.



«L’apprendistato duale – ha affermato Loris Balliana, vicepresidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana - è una diversa modalità di conseguire il diploma di maturità studiando e lavorando dedicato agli studenti delle classi quarte e quinte. Consente loro di testare sul campo, all’interno dell’impresa, le conoscenze ed abilità acquisite sui banchi e nei laboratori scolastici. Accresce non solo le competenze professionali dei giovani studenti ma anche ad irrobustire la consapevolezza del loro progetto di vita, oltre a sviluppare una “coscienza del lavoro” ed affinare le competenze relazionali all’interno di una comunità lavorativa iniziando a confrontarsi alla pari anche con non coetanei e quindi capace di stimolare il loro spirito di iniziativa».



La promozione di questo percorso è una chiara dimostrazione della capacità di saper “leggere” il territorio e le sue dinamiche e di ricercare risposte adeguate alla formazione, all’ istruzione rispondenti alle nuove esigenze. È un modo per far conoscere alle imprese del territorio i giovani studenti che risiedono nel medesimo Comune o in quelli vicini.



«L’apprendistato di 1° livello offerto dall’Istituto Obici – ha confermato Armando Sartori, presidente Confartigianato Imprese Oderzo-Motta- consente alle imprese manifatturiere del territorio opitergino di sviluppare con un progetto formativo su misura il futuro capitale umano di cui necessitano e offre al contempo un’occasione unica di crescita personale e professionale allo studente, che potrà fare le scelte migliori per il suo futuro una volta conseguito il diploma potendo concretamente decidere di inserirsi da subito in un contesto lavorativo con un contratto di lavoro già in essere oppure continuare gli studi con l’iscrizione ad un Its o all’università. Garantire agli studenti la possibilità di conoscere le piccole e medie imprese tramite questo contratto formativo è una grande occasione che le scuole del nostro territorio offrono, perché fa loro testare e scoprire quanta innovazione, tecnologia, creatività e passione ci sia nelle realtà produttive che hanno sede spesso a km zero rispetto a dove gli stessi vivono».



Nel percorso in azienda gli studenti sono seguiti singolarmente da un tutor aziendale e da uno scolastico per una formazione a 360° nel pieno rispetto di ogni obbligo previsto carico del datore in materia di sicurezza sul lavoro. Questa formula per raggiungere il diploma anche quinquennale prevede anche una busta paga nelle quale sono remunerate mese per mese le ore di studio/lavoro che si fanno in azienda, fa aprire la posizione previdenziale Inps e se si applicano i ccnl dell’artigianato l’ente bilaterale riconosce a maturità acquisita anche un premio di 1.050 euro al giovane.