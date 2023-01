Officine Cadamuro festeggia 60 anni di attività: "Scattare, rendere, produrre"

Il 22 gennaio 1963 nasceva il marchio Cadamuro, da un’idea del fondatore Mario Cadamuro, che lo scorso settembre 2021 ha raccontato la sua storia allo scrittore Alfonso Beninatto, pubblicando così un libro intitolato: "Sior Mario Cadamuro: una famiglia, un’azienda, una passione".

Mario Cadamuro, nel 1963, dopo un’ esperienza lavorativa come dipendente, fonda la sua attività imprenditoriale dal nulla, avendo fin da subito al suo fianco quella che nell’ottobre dello stesso anno diventa sua moglie, Gabriella. L’azienda ha sede prima a San Giacomo di Musestrelle di Carbonera, poi a Pero Breda di Piave ed è dedita alla costruzione di particolari di carpenteria leggera , strutture per capannoni e silo. Poi, consapevole che occorre creare situazioni ambientali di lavoro sane, Mario Cadamuro nel 1970 decide di specializzarsi nel settore dell’ aspirazione industriale costruendo e installando linee di aspirazione complete in particolare nel settore del legno ma anche della plastica, della ceramica, del vetro, della chimica ecc. Lo spirito che ha saputo guidare Mario Cadamuro è stato quello di poter trovare una specializzazione, ma anche di saper guardare le richieste del mercato e così negli anni ’80 si occupa della costruzione di dumper per il settore dell’Edilizia, la costruzione su disegno di particolari di carpenteria di grosso spessore per il settore conciario e siderurgico collaborando con aziende di fama mondiale. Verso la fine degli anni ’90 acquisisce una nuova esperienza lavorativa costruendo e installando una linea automatica per la produzione di tubi per pozzi artesiani destinati nei Paesi Arabi. Successivamente amplia il suo mercato nel settore della selezione dei rifiuti, della macinazione e degli impianti per il trattamento di biomasse. Intorno alla metà degli anni ’90 la prima generazione di Mario Cadamuro entra a far parte dello staff; così le figlie Rosa e Mara si inseriscono nel settore commerciale e amministrativo dell’azienda. L’esperienza di 60 anni la si deve anche a tutto il personale e ai collaboratori che nel tempo e con fidelizzazione hanno affiancato la famiglia Cadamuro. 60 anni di impresa nata e radicata nel territorio per lo più del Veneto, ma con una risonanza internazionale. Gli impianti industriali con il marchio Cadamuro si trovano in diversi paesi non solo europei, ma anche asiatici e sud-americani. L’azienda è specializzata in impianti di aspirazione e filtrazione polveri e fumi.

L'obiettivo degli impianti Cadamuro è quello di abbattere le concentrazioni di polveri, nebbie e fumi che derivano da processi produttivi per tutelare la salute dell’uomo e degli ecosistemi. Una delle caratteristiche di Officine Cadamuro è la versatilità, che si traduce nella diversificazione del kow-how legato ai 60 anni di attività. Oltre alla progettazione e installazione di sistemi di filtrazione dell’aria, infatti Cadamuro si occupa di impianti per lo stoccaggio dei materiali di risulta e ha investito nella produzione di mulini a martelli, macchine orientate alla polverizzazione e macinazione di prodotti secchi, di natura minerale, vegetale o chimica. Tutte le aziende, grandi e piccole realtà imprenditoriali sono oggi accomunate dalla stessa missione, ovvero imboccare un cammino sostenibile più ambizioso mettendo in campo ogni scoperta tecnica e tecnologica e Cadamuro offre la possibilità di investire in un’atmosfera più pulita grazie ai suoi prodotti di filtrazione e depurazione. Anche oggi il motto del signor Cadamuro resta uno solo: "Scattare, rendere e produrre".