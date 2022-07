O-I di San Polo di Piave: balzo del 20% al premio produzione con il nuovo integrativo aziendale

Alla O-I Owens-Illinois di San Polo di Piave, leader nel comparto della produzione di contenitori in vetro per alimenti e bevande, è stato votato a larghissima maggioranza dei lavoratori il nuovo integrativo aziendale che prevede, tra i miglioramenti delle condizioni contrattuali ed economiche, un incremento complessivo circa del 20% del premio di risultato, che varia tra i 5.790 e i 6.590 euro rispetto alla mansione svolte dal personale. L’accordo è stato siglato dai sindacati trevigiani di categoria FILCTEM CGIL e FEMCA CISL e contestualmente dalle RSU che hanno condotto la trattativa lo scorso 30 giugno ed è stato ratificato nelle assemblee dei lavoratori del 5, 7 e 11 luglio. Il sito produttivo di San Polo di Piave è il maggiore stabilimento degli 11 presenti in Italia, con 255 dipendenti impiegati.

Oltre a varie indennità legate ai livelli di presenza a lavoro, nei weekend e in alcuni giorni dell’anno, e di elementi di welfare premianti per i dipendenti con assenze zero, la più rilevante tra le novità che accompagnano il varo del nuovo contratto aziendale alla O-I Owens-Illinois di San Polo di Piave – a detta dei sindacati – è l’aumento sostanziale al premio produzione. Mediamente, la premialità passa, rispetto al precedente accordo 2016/21, dai 3.500 ai 4.100 euro lordi annui e da 4.200 a 4.900 euro a seconda della mansione svolta dal lavoratore. A questi importi, variabili, si somma il premio fisso, uguale per tutti i dipendenti, che sale dai 1.300 ai 1.690 euro lordi annui.

“Stiamo parlando di circa un 20% di aumento economico dal premio produzione – sottolineano Massimo Messina, segretario generale FILCTEM CGIL di Treviso, e Vincenzo Caldarella, segretario della FEMCA CISL Belluno Treviso -. Dopo un biennio difficile, a causa dell’emergenza sanitaria, grazie al lavoro delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, con tenacia e compattezza siamo riusciti a portare avanti con l’azienda la discussione sul nuovo contratto integrativo e a trovare la quadra a un accordo migliorativo delle condizioni economiche dei lavoratori. È un riconoscimento della professionalità e capacità produttiva del personale dipendente della O-I Owens-Illinois e altresì un punto di partenza nelle relazioni industriali per la futura contrattazione nel trattare temi rilevanti come il benessere, la conciliazione tempi di vita e di lavoro, la formazione, la sicurezza, la salute e la sostenibilità ambientale”.