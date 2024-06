Debbyline festeggia i trent'anni di attività e guarda al futuro

Sabato 8 giugno, presso la sede aziendale di Padernello di Paese, DebbyLine ha festeggiato i 30 anni di attività insieme ai propri collaboratori e ad alcune delle persone che ne hanno accompagnato la crescita. La serata è stata l'occasione per ricordare le tappe più significative del percorso dell'impresa: dai primi passi come piccola realtà locale fino agli ultimi sviluppi come azienda leader del settore logistico. Partita da una sede di 200 m2 con pochissimi collaboratori, oggi DebbyLine opera su una superficie di 190 mila m2 e dà lavoro a 227 persone, con un fatturato passato da 4.500.000 nel 2017 a 19.600.000 nel 2023.

Non solo successi imprenditoriali: DebbyLine, infatti, continua ad investire in progetti di inclusione sociale, promozione dell'attività sportiva sul territorio a tutti i livelli e iniziative di welfare aziendale per i propri dipendenti. L'ultima in ordine di tempo è il progetto dw-health, che offre ai collaboratori di DebbyLine l'opportunità di svolgere attività gratuite in orario di lavoro per prevenire o migliorare i disturbi dell'apparato muscolo - scheletrico legati all'attività professionale e prevenire il tumore al seno. Le iniziative, ospitate presso la palestra interna e altri spazi aziendali attrezzati, coinvolgono un'equipe di professionisti nel settore fisioterapico e riabilitativo e partner specializzati.

Tra gli sviluppi più significativi e recenti, l’avvio dell’operatività all’interno di una nuova sede logistica a Treviso, in Via Mercato Ortofrutticolo, a seguito di un accordo di subaffitto della durata di tre anni stipulato con Amazon. L’attività prevede lo stoccaggio e la movimentazione di merci già confezionate, verrà effettuata nelle ore diurne e riguarderà soprattuto la commercializzazione di prodotti tra aziende (B2B). Il progetto conferma l’affidabilità di DebbyLine, dal punto di vista finanziario e operativo. Altro sviluppo significativo è quello nell’ambito della reverse logistics, dove l’azienda è già molto presente. DebbyLine, infatti, gestisce tale processo per alcuni tra i maggiori brand del settore fashion e intende continuare ad investire anche in futuro in questo ambito che considera strategico, sia in termini di business che come contributo significativo alla sostenibilità ambientale.

Ospite d'eccezione all'evento per festeggiare i 30 anni di DebbyLine è stata la ballerina, pittrice e scrittrice Simona Atzori, affetta da focomelia. Con la sua performance artistica e con la sua testimonianza, raccontata dal vivo sul palco, ha mostrato cosa significa andare oltre i propri limiti e non arrendersi quando si tratta di realizzare i propri sogni. Presenti anche alcuni degli atleti di Benetton Rugby e Prosecco Doc Imoco Volley, le squadre più prestigiose tra le tante realtà sportive che l'impresa trevigiana sostiene.

A fare da filo conduttore all'evento, dunque, sono stati i valori aziendali: perseveranza, determinazione e la capacità di guardare oltre, per raggiungere nuovi traguardi. Presentando gli obiettivi di DebbyLine per il futuro, infatti, il titolare Luca Pavin commenta: «Vogliamo continuare a investire, certo, ma vogliamo farlo pensando al valore delle persone: perché è da loro che arrivano le capacità, le idee e l'impegno che fanno crescere davvero un’azienda, ben al di là dei numeri».