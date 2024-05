General Filter acquisisce la finlandese Kaarinan Suodatintekniika Oy

General Filter S.p.A. (“General Filter”), società trevigiana di eccellenza e multinazionale leader nel settore della filtrazione e della qualità dell’aria indoor, annuncia l’ingresso al 30% nel capitale sociale di Kaarinan Suodatintekniika Oy (“KS”), azienda con sede a Kaarina (Finlandia) e operante nel medesimo business. L’accordo prevede la possibilità per General Filter di acquisire la totalità delle quote entro il 2027 in due step progressivi. Con un’esperienza nel settore di oltre 40 anni ed un marchio riconosciuto a livello internazionale, General Filter rafforza ulteriormente la sua posizione competitiva consolidando la propria presenza nel mercato scandinavo, particolarmente sensibile alle applicazioni di filtrazione di cui General Filter è leader.

«L’ingresso nel capitale di KS rappresenta per noi una grande opportunità e ci consente di presidiare direttamente il mercato scandinavo potendo contare su una sede produttiva in Finlandia. La possibilità di ottimizzare le spedizioni avvicinando i nostri siti produttivi ai clienti rappresenta una priorità strategica anche, e soprattutto, in termini di sostenibilità ambientale. Il nostro Gruppo, già presente con filiali in Spagna, Francia e Turchia e con distributori in tutto il mondo, si amplia così ulteriormente, rafforzando la propria strategia di internazionalizzazione» ha dichiarato Giovanni Polin, CEO e Presidente di General Filter S.p.A..

Harri Huunonen, socio fondatore e CEO di KS, che rimarrà alla guida delle società, esprime la propria soddisfazione per l’operazione: «General Filter rappresenta per noi il giusto partner per crescere ed affrontare il processo di internazionalizzazione che il mercato richiede. Crediamo fortemente nella visione industriale di General Filter, nel ruolo di posizionamento strategico all’interno della filiera e nella possibilità di arricchimento reciproco di competenze che questa alleanza porta con sé».

General Filter S.p.A. è stata assistita da BModel come Corporate Financial Advisor per le business e financial due diligence, con un team composto da Claudio De Nadai, Martina Torresan e Leonardo Uliana, e per gli ambiti legali di due diligence e la contrattualistica da Grimaldi Alliance, con Vittorio Titotto, Francesca Sonego ed il partner finlandese Eljas Vesterbacka.