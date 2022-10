Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sarà un viaggio nel mondo del Real Estate quello della 1ª Giornata del Triveneto organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie), dal titolo “PANTA REI – REAL ESTATE INFRASTRUCTURE ECONOMY Immobiliare e infrastrutture per l’economia triveneta di domani”. L’appuntamento è in programma venerdì 7 ottobre 2022 a partire dalle ore 9.30 presso la Fiera di Vicenza e vedrà riunirsi oltre 300 commercialisti da tutto il Triveneto per dare il via alla stagione formativa dell’ADCEC Tre Venezie.

Oggi il Real Estate è un mondo sempre più complesso e variegato che integra molteplici competenze: l’architettura, l’urbanistica, l’energia, le nuove tecnologie, la sociologia, ed è un settore trainante e cruciale dell’economia, basti pensare che il mattone rappresenta quasi un quinto dell’intero PIL italiano. L’accelerazione avvenuta negli ultimi due anni verso i nuovi stili di vita-lavoro-tempo libero, ha avuto un impatto notevole sul settore, manifestandosi attraverso le esigenze di nuovi spazi e di “contenitori” per le famiglie, gli studenti, i lavoratori, i viaggiatori. La giornata sarà quindi l’occasione per esplorare i nuovi trend economici dell’immobiliare sostenibile tra residenziale, turistico e industriale nel Triveneto e per raccontare le esperienze dei nuovi player di un settore variegato dove operano costruttori, sviluppatori, società di gestione del risparmio, fondi immobiliari, general contractor, società di project management. Filo rosso del racconto, che accomuna operatori e fruitori del real estate, è rappresentato dal fattore ESG (Environmental, Social e Governance) e dalla sostenibilità che spinge non solo a ripensare lo spazio privato o pubblico, quello dove i cittadini si sentono in una comunità, ma soprattutto a rimodulare il modo di abitare il mondo.

Dopo i saluti di Michele Sessolo, Presidente dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, la Giornata, moderata dalla giornalista Paola Pierotti, sarà aperta dagli interventi di Elena Granata, Professore di Urbanistica del Politecnico di Milano, Gabriele Qualizza, Sociologo delle reti territoriali e organizzative dell’Università di Udine, ed Elena Molignoni, Responsabile Osservatorio Mercato Immobiliare di Nomisma. Seguirà l’intervento di Michele Brun, Dottore Commercialista in Treviso e membro del Gruppo di lavoro Indice Sintetico di Performance (ISP), che presenterà l’analisi delle società più performanti del Triveneto nel Real Estate e Infrastrutture. La seconda parte della Giornata si aprirà con la tavola rotonda “Real Estate: tra investitori e mercato” in cui interverranno: Leonardo Grechi, Chief of operations di Walliance, Francesco Mantegazza, Dottore Commercialista e partner FiveLex, Daniele Pastore, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Casa, e Matteo Ravà, Head of Fund and Asset Management di Coima SGR. Concluderà la mattinata la tavola rotonda con un dialogo sulla rigenerazione e la riqualificazione del territorio in Triveneto nella quale si confronteranno: Georgia Aues Scek Mohamed, Responsabile Finanza Agevolata di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A, Paola Carron, Vicepresidente di Assindustria Venetocentro delegata all’Edilizia, Territorio e Infrastrutture, Antonella Lillo, Avvocato e consigliere della Fondazione Milano – Cortina 2026, Iacopo Mazzetti, Head of Legacy della Fondazione Milano – Cortina 2026, Elisabetta Pellegrini, Direttore Area Infrastrutture Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio della Regione del Veneto e Giorgio Tecilla, Architetto dirigente UMSE in urbanistica, Osservatorio Trentino Paesaggio.

La giornata si chiuderà con tre interventi dedicati ad approfondire aspetti quali il credito, l’efficienza energetica e la gestione dei rischi ESG nel Real Estate: in particolare Marco Morabito, Ricercatore CNR IBE e responsabile del progetto Worklimate si concentrerà sull’impatto del clima sul valore degli immobili, Michele Costola, Ricercatore dell’Università Ca’ Foscari Venezia si focalizzerà sul tema del credito e l’efficienza energetica, mentre Nicola Marini, Senior Manager di Accenture, interverrà sul tema dei rischi negli investimenti immobiliari. “La Prima Giornata del Triveneto, finalmente in presenza dopo due anni in edizione virtuale, apre la stagione formativa della nostra Associazione con un tema molto più rinnovato di quanto si possa immaginare – commenta Michele Sessolo, Presidente dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie – Questa giornata ci porterà ad esplorare le molteplici sfaccettature del Real Estate che rappresenta un settore di punta della nostra economia nel quale anche i commercialisti possono dare il loro contributo. L’augurio è che questa giornata possa fornire ai colleghi un’occasione per guardare a nuove opportunità di sviluppo della professione, aprendo una riflessione anche sul ruolo che i professionisti, attraverso le loro competenze, possono avere nel processo di rinnovamento del territorio e delle sue infrastrutture, analogiche e soprattutto digitali, accanto alle imprese, alle amministrazioni e ai cittadini”.

La Prima Giornata è organizzata con il fondamentale sostegno di Cadiprof, Datev Koinos, Gruppo Cassa Centrale, Gruppo Levia, Open Dot Com, Newtronic Srl, Sistemi Spa, Visura Spa, Wolters Kluwer, SEAC Spa e Veda Formazione. Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org