L'imprenditore Paolo Polegato acquisisce dal fratello il 100% di Astoria

Novità in casa Astoria. A.C. srl ha difatti comunicato che Paolo Polegato ha acquisito dal fratello Giorgio il 50% delle quote, diventandone il proprietario unico. L’azienda vitivinicola è nota al pubblico soprattutto per il suo marchio di vini dedicati al canale Ho.Re.Ca., Astoria Wines. Il cambiamento sarà effettivo a partire dal 31 ottobre 2021. Paolo Polegato mantiene la Presidenza, mentre Filippo Polegato, già Sales Manager, acquisirà il ruolo di Amministratore Delegato.

Paolo Polegato: “Ho deciso di acquisire le quote di Giorgio volendo dare continuità alla tradizione famigliare, dal momento che mio fratello ha optato per un percorso di vita diverso. Non ho accettato offerte di fondi d’investimento interessati a entrare nel mondo del Prosecco perché preferisco far proseguire il percorso aziendale intrapreso e privilegiare le logiche di crescita del territorio e del distretto rispetto a quelle prettamente finanziarie dei fondi.

Avrò al mio fianco mio figlio Filippo e tutto lo Staff di A.C., con i quali potremo scrivere nuove pagine di questa stupenda avventura. Rispetto la scelta di Giorgio, anche se mi dispiace, sia dal punto di vista umano che professionale, non posso che ringraziarlo e augurargli nuovi successi. Per A.C. la strategia non cambierà: Filippo in questi mesi ha lavorato a stretto contatto con Giorgio proprio per prendere il testimone nel rapporto con i conferitori e nella gestione della vinificazione e degli acquisti.”

Advisor finanziario dell’operazione lo Studio Adacta di Vicenza, mentre gli advisor legali sono lo Studio Legale Maran di Crocetta del Montello e lo Studio Legale Antonio Pavan. L’operazione si è svolta grazie a una linea di finanziamento straordinaria messa a disposizione da Crédit Agricole FriulAdria, che conferma la sua vicinanza alle aziende del settore: “Per l’export agroalimentare italiano gli analisti stimano il raggiungimento della cifra record di 50 miliardi di euro entro la fine del 2021 e il vino ha un ruolo trainante – ha dichiarato Luca Fornari, responsabile Area Imprese e Corporate di Crédit Agricole FriulAdria – È quindi importante continuare a sostenere i progetti di sviluppo di aziende come quella della famiglia Polegato, importante riferimento del settore vitivinicolo, a cui ci accomuna l’attenzione per i temi della sostenibilità e dell’inclusione sociale”.

I numeri A.C. consentono di guardare al futuro con ottimismo: il fatturato al 30 settembre in crescita del 25% rispetto al 2020 e maggiore anche rispetto allo stesso periodo del 2019. A metà novembre inoltre, sarà operativo il nuovo polo logistico che ampia la sede di Crocetta del Montello: un investimento da oltre 12 milioni di euro, per un nuovo centro di oltre 6000 metri quadrati, che consentirà una gestione unica e più efficiente degli ordini, con riduzione fino al 40% dei tempi di evasione delle commesse.