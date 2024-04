Banca Prealpi SanBiagio: 150 mila euro a sostegno della parità di genere

Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze. Questo il quinto obiettivo di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale, vuole contribuire a raggiungere con la prima edizione del bando “Percorsi territoriali per la parità di genere”.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, si rivolge alle organizzazioni del terzo settore, associazioni di categoria, enti pubblici ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, operanti nei territori di competenza della Banca, nella realizzazione di progetti, da soli o con altri enti territoriali (es. Comuni, ATS), volti a ridurre la disparità di genere e a creare una vera cultura di rispetto, pari dignità e opportunità. I progetti devono rientrare in uno dei tre ambiti - educazione, istruzione e lavoro - e devono avere un impatto reale sulle situazioni individuali e collettive dei beneficiari. Il budget messo a disposizione da Banca Prealpi SanBiagio è pari a 150 mila euro, grazie alle risorse del fondo per la beneficenza e mutualità.

Il webinar

Tutti questi temi verranno approfonditi il 10 maggio, alle ore 18, nel corso di un webinar organizzato dall’Istituto di credito per dialogare con i soggetti interessati. Secondo l’ultima classifica del World Economic Forum che misura il divario di genere, l’Italia si posiziona nella parte medio-bassa, al 79° posto su 146, perdendo ben 16 posizioni rispetto all’anno precedente. Anche il confronto su base europea è poco confortante: 30° su 36. Scendendo nel dettaglio: in merito alla partecipazione e alle opportunità economiche l’Italia è 104°, al livello d’istruzione è 60°, alla salute 95°, alla partecipazione e rappresentanza delle donne in politica 64°.

Il commento

Il presidente di Banca Prealpi SanBiagio, Carlo Antiga, ha commentato: «Siamo un Istituto di Credito Cooperativo che vive in osmosi con i territori e le comunità di cui è parte. Uno degli strumenti che ci consente di dare un risvolto concreto a questa nostra caratteristica distintiva è l’attività di beneficenza e mutualità. L’anno scorso abbiamo voluto imprimere una vera e propria svolta, destinando oltre 4 milioni di euro a questi fini. Oggi decliniamo tutto questo in ottica Esg, con una particolare attenzione alla parità di genere, per sostenere fattivamente i progetti virtuosi che le migliori realtà del nostro territorio vogliono realizzare».

Il bando

Il bando si inserisce, infatti, all’interno di un percorso più ampio di analisi e revisione delle politiche e dei processi interni di Banca Prealpi SanBiagio che, recentemente, ha ottenuto la certificazione per la parità di genere (UNI-PdR 125/2022 - Misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo). L'Istituto, inoltre, ha creato un Comitato Guida per la Parità di Genere e nominato un presidio operativo a cui ha affidato la responsabilità dell’attuazione della Politica, tramite l’elaborazione di un piano strategico.