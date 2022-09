Pasta Zara è Silver sponsor della 2ª edizione dell’iniziativa “6 insuperabile”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Quando la disabilità diventa risorsa e lo sport ci rende inclusivi Seconda Edizione - 2022, è un evento di beneficenza che si sviluppa in diverse tappe e mette insieme valori importanti come l’inclusione, lo sport, l’arte e il territorio. La finalità è porre al centro l’integrazione normodotati-disabili, attraverso lo sport, intesa come slancio per superare i propri limiti e abbattere ogni muro. Ciò sarà possibile tramite momenti dedicati e grazie al coinvolgimento di importanti personalità del mondo istituzionale, sociale, olimpico e paralimpico. L’evento, che si terrà dal 15 al 18 settembre, non vuole raccontare la disabilità in modo pietoso, non vuole creare compassione, intesa come barriera: oggi è necessario rimuovere ogni genere di steccato e includere ogni diversità, intesa come risorsa, ricchezza, relazione e sostenibilità sociale. Il tema principale di cui parlerà “6 InSuperAbile”, infatti, non è la disabilità ma lo Sport, l’energia che lo caratterizza, la determinazione che ciascuno di noi può avere per superare una sfida e raggiungere l'obiettivo: sarà la disabilità a dimostrare che lo sport è per tutti. Grande novità della nuova edizione è l’introduzione della parte artistica all’evento, dove l’Arte attraverso le sue molteplici espressioni personali diverrà una vera esperienza di inclusione.

Il RICAVATO dell’evento “6 InSuperAbile” andrà devoluto alla Fondazione P. Basilio Martineli Possagno per lo sviluppo del progetto nascente di “In-Cavanis” il nuovissimo Centro Riabilitativo e di preparazione Paralimpica d’avanguardia collocato nella struttura dell’ex scuola alberghiera di Possagno, primo centro di questo genere nel territorio veneto, uno dei tre unici in Italia. Il Presidente di Pasta Zara, Furio Bragagnolo, attento e vicino alle tematiche di 6InSuperAbile è onorato di partecipare come Sponsor dei pranzi delle giornate sportive per diffondere insieme un modello di futuro ABILE che includa tutti gli aspetti della vita quotidiana è una sfida che dovrebbe essere sostenuta da tutti.