Pedemontana, Berton (Confindustria Belluno): «Faciliterà gli spostamenti tra il Bellunese e la pianura»

«L'innesto della Superstrada Pedemontana Veneta con l'A27 faciliterà gli spostamenti tra il Bellunese e la pianura. L'inaugurazione è un passaggio importante anche per le terre alte, per lo scambio delle merci e il traffico delle persone, turisti compresi». A sottolinearlo è Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, nel giorno del taglio del nastro per il nuovo tratto di Superstrada Pedemontana Veneta tra il casello di Spresiano e l'A27 alla presenza del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia e il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini.

«Si tratta di un'opera strategica, fondamentale per il Veneto, ma per renderla ancora più utile al territorio e alle imprese serve collegarla al cuore dell'Europa. Arrivati a questo punto, la programmazione di uno sbocco a nord non è più rinviabile». «Il tessuto economico-produttivo bellunese confida in uno scatto da parte delle Istituzioni: sappiamo che lo stesso presidente Luca Zaia – che nella partita della Pedemontana ha dimostrato lungimiranza – ha posto la questione al ministro Salvini e all'Esecutivo. Con le Olimpiadi alle porte, è il momento giusto per parlare di futuro e creare un grande corridoio per il quadrante orientale del Veneto, tra le aree trainanti d'Italia e di Europa. Lo sbocco a nord darebbe più forza a tutto il territorio regionale e alla stessa Superstrada Pedemontana Veneta» la conclusione di Berton.