Permasteelisa, il 94% dei lavoratori vota sì all’ipotesi di accordo

Il confronto con l’azienda vittoriese leader nel settore del rivestimento edilizio ha portato a una riduzione del numero di esuberi e alla programmazione delle uscite su base volontaria con un incentivo economico. Nel corso delle cinque assemblee dei lavoratori svolte nella giornata di mercoledì è passata con il 94% di voti favorevoli l’ipotesi di accordo che mette un punto sulla vertenza Permasteelisa. Ora sindacati di categoria e azienda si avviano alla fase di gestione dell’intesa.

La vertenza alla Permasteelisa di Vittorio Veneto è iniziata lo scorso novembre in risposta al piano presentato dall’azienda con la previsione di 150 esuberi (131 impiegati e 19 operai). Dopo due mesi e iniziative di sciopero il 21 gennaio si è conclusa la trattativa tra Permasteelisa e i sindacati dei metalmeccanici FIOM CGIL e FIM CISL, giungendo a un’ipotesi di accordo per la gestione della crisi della ditta. In sintesi, l’ipotesi di accordo, prevede la riduzione del numero dei posti di lavoro in esubero a 134 (124 impiegati e 10 operai), l’utilizzo di tutta la Cigo Covid disponibile e successivamente l’attivazione della cassa integrazione straordinaria della durata di 12 mesi, nonché la possibilità di attivare percorsi di riqualificazione interni.

Infine, il piano di gestione degli esuberi stabilisce l’utilizzo esclusivo del parametro della volontarietà incentivata economicamente. Raggiunta un’ipotesi d’intesa che disciplina la gestione della crisi e il relativo piano di esuberi, sono state convocate le assemblee dei lavoratori per condividere i risultati del confronto con l’impresa e raccogliere il loro giudizio. Assemblee che hanno avuto luogo mercoledì e che hanno visto pronunciarsi favorevolmente i lavoratori e le lavoratrici approvando l'ipotesi di accordo con il 94% di voti favorevoli. “Dopo il vaglio dei lavoratori, ora si entra nella fase di gestione dell'accordo" dichiarano Enrico Botter, segretario generale FIOM CGIL di Treviso, e Alessio Lovisotto, segretario generale FIM CISL Belluno Treviso.