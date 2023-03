Energia & giovani, i vincitori del concorso di idee PensoFuturo accolti nella sede Ascotrade

Qualche mese fa, nella cornice del Teatro Accademico di Calstelfranco Veneto, cinque studenti hanno convinto la giuria del contest PensoFuturo 2022, grazie alla qualità e creatività del loro progetto Our Energy, incentrato su energia solare e recupero di aree dismesse a Treviso. Oggi i cinque studenti del gruppo, con in mano il premio Ascotrade per la sfida 'energia & giovani', hanno l'opportunità di conoscere la realtà aziendale di uno dei principali operatori energetici dell'area in cui vivono, assieme ai compagni di della quarta afm (amministrazione, finanza e marketing) dell'istituto tecnico economico Riccati-Luzzatti di Treviso. La visita è promossa da Ascotrade, marchio territoriale di EstEnergy, operatore del Nordest, quest'ultimo, nato della partnership tra Gruppo Hera e Gruppo Ascopiave.

Gli studenti vengono accolti nella sala intitolata al senatore Francesco Fabbri, fondatore, negli anni Settanta, del Consorzio Bim che avviò la metanizzazione di quest'area del Veneto. Hanno quindi l'occasione di visitare, in primo luogo, lo sportello Ascotrade, per poi scoprire anche l'ala più moderna del complesso, frutto di un progetto originale per caratteristiche costruttive e di impatto ambientale, sede del distributore locale AP Reti Gas. L'iniziativa, infatti, coinvolge funzionari di tutte aziende che risiedono nel polo di Pieve di Soligo e offre così ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con chi opera ogni giorno nei vari ambiti della filiera energetica, dalla generazione distribuita ai servizi di efficienza energetica fino alla vendita ai clienti finali.

Il premio PensoFuturo2022 è un riconoscimento alle più interessanti visioni del futuro espresse dai ragazzi delle scuole superiori. Il concorso di idee, promosso con il sostegno, tra gli altri, di Ascotrade Gruppo Hera, nell'ambito di Treviso Creativity Week, ha l'intento di contribuire a concretizzare il PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) e stimolare il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.