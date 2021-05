Il Fund Pieve di Soligo, una nuova alleanza tra banche, imprese e Comuni

Il modello di finanza sociale del “Fund”, nato nel primo lockdown, che consacra l’alleanza tra Comuni, Associazioni di categoria, Consorzio Veneto garanzie, Trevigianfidi, Canova Cooperativa artigiana di garanzia, Fidimpresa e Banche locali, funziona e si sta sviluppando. A Pieve di Soligo, ha ora aderito anche la Volksbank, che va ad aggiungersi a Banca Prealpi e Banca della Marca.

«Con il supporto della Delegazione di Ascom-Confcommercio, la garanzia dei Confidi dei vari settori economici e di Fidimpresa per il terziario - spiega il referente di Treviso Fabio Scardellato - sono a disposizione di imprese e partite IVA 40 mila euro, a tassi fissi estremamente convenienti (0,70%), tempi di erogazione brevissimi (3 settimane circa), spese di istruttoria azzerate e da restituire in 72 mesi. Nell’insieme, considerato il coefficiente, muovono un volano economico di circa 560 000 mila euro. “Con questo strumento” - conferma- intendiamo dare prova concreta della volontà dell’Amministrazione di fare rete, di essere a fianco degli operatori economici, delle imprese che sono state chiuse e che ora sperano nella ripartenza».

«Il ruolo di Ascom-Confcommercio – ha afferma Walter Zambon, fiduciario- è quello di collegare le imprese alle Istituzioni e di facilitare l’accesso al credito per chi ne ha bisogno. Questa è un’ottima opportunità per tutto il commercio, il terziario, ma anche per i professionisti con partita iva che soffrono per carenza di liquidità. È il momento di investire e di guardare al futuro, il peggio è passato, ora si può contare su nuove risorse per tornare a lavorare e competere».

«Come banca del territorio siamo da sempre attenti alle necessità delle famiglie e delle imprese locali, soprattutto in una situazione complessa come quella che stiamo vivendo – ha dichiarato Vittorio Pucella, direttore Area Belluno-Treviso - Pordenone di Volksbank: “siamo felici di aver concluso questo importante accordo che consentirà alle aziende di avere uno strumento in più per ripartire».