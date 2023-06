Il fondo Catterton si sfila e cede le sue quote in Cicli Pinarello

L Catterton, una delle principali società di investimento globali focalizzato sul settore consumer, ha annunciato oggi di aver venduto Cicli Pinarello, l’iconico marchio italiano di biciclette. Nota in tutto il mondo, da sempre sinonimo di performance sportive d’eccellenza, velocità e lusso, l’azienda è stata ceduta ad un family office privato. I termini della transazione non sono stati divulgati. Fausto Pinarello manterrà nella società un interesse finanziario, nonché l’attuale carica di presidente. Continuerà inoltre ad offrire il suo fondamentale supporto ai reparti di produzione, ricerca e sviluppo, accompagnando attivamente l’azienda in questa nuova fase di crescita e sviluppo. Decenni di comprovate prestazioni sportive di massimo livello, unitamente all’inconfondibile qualità della maestria artigianale italiana, hanno reso Pinarello un marchio immediatamente riconoscibile, ambito e desiderato dai ciclisti amatoriali e professionisti di tutto il mondo. Insieme a L Catterton, Pinarello ha ottenuto importanti

successi, organizzativi e di crescita, che hanno permesso di elevare ulteriormente la già nota eccezionalità del marchio

«Con il supporto della piattaforma globale di L Catterton e della sua esperienza nel mondo del fitness, dell'outdoor e del lusso, Pinarello ha accresciuto il suo status, confermandosi un marchio leader nelle prestazioni sportive d’eccellenza e posizionandosi all'apice dell'industria del ciclismo» ha affermato Fausto Pinarello, presidente dell’omonima azienda. «Negli ultimi sette anni, grazie alla collaborazione ed alle grandi capacità di L Catterton, abbiamo visto crescere significativamente le nostre abilità nell’ambito della ricerca e dello sviluppo; un know-how prezioso, ulteriormente potenziato dalle partnership avviate con i migliori ciclisti e le più note organizzazioni del settore, che ci ha permesso di creare prodotti d’avanguardia, frutto di un’irriducibile

spinta all’innovazione. Abbiamo inoltre raggiunto ricavi record, che ci permettono di affrontare, più pronti che mai, una nuova era di crescita. Non vedo l’ora di proseguire il meraviglioso percorso iniziato, e questa transazione ci consentirà di elevare ulteriormente la nostra azienda: attraverso investimenti sempre maggiori in ricerca e sviluppo, Pinarello consoliderà il suo ruolo leader, dando vita a prodotti innovativi pronti a rivoluzionare, ancora una volta, il settore delle bici d’alta gamma».

Matt Nugent, partner del Growth Fund di L Catterton, ha commentato: «Da quando siamo partner di Pinarello, abbiamo sfruttato la nostra vasta esperienza nel mondo della salute, del benessere e dello sport per accrescere il marchio ed aiutarlo a raggiungere

progressivamente i ciclisti di tutto il mondo. L'eccezionale crescita dell'azienda è stata resa possibile dall’impegno e dalla dedizione di un team di grandissimo talento, e possiamo dirci davvero orgogliosi di traguardi raggiunti. Siamo certi che il grande successo dell’azienda non potrà che proseguire nel suo prossimo capitolo, con la progettazione di prodotti leader del settore nel mercato attuale e futuro. «Siamo onorati di aver avuto l'opportunità di supportare Pinarello» ha dichiarato Luigi Feola, un Managing Partner di L Catterton Europe. «Grazie alla piattaforma globale di L Catterton e alle ampie risorse disponibili in entrambi i suoi fondi Growth ed europeo, Pinarello è stata in grado di accelerare la sua strategia di crescita su più fronti, con

conseguente significativo aumento sia di fatturato che di redditività. Pinarello continua ad avere una domanda estremamente elevata e ad investire energie e risorse in competenze ed efficienza sempre maggiori: non abbiamo il minimo dubbio che continuerà ad accrescere la sua reputazione come uno dei più grandi marchi di ciclismo al mondo».

Houlihan Lokey ha agito in qualità di advisor finanziario e ADVANT Nctm ha fornito consulenza legale a L Catterton e Cicli Pinarello. Electa Italia e GE Lux hanno agito come structuring advisers.