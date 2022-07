Consorzio agrario di Treviso e Belluno: Polegato confermato presidente

Giorgio Polegato è stato confermato presidente del Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Lo ha nominato il neoeletto consiglio di amministrazione nella prima riunione svoltasi nei giorni scorsi. Secondo mandato anche per Alessandro De Rocco, che proseguirà il proprio impegno come vicepresidente al fianco di Polegato nel prossimo triennio. Molte conferme e qualche volto nuovo tra i 13 consiglieri che compongono il nuovo consiglio d'amministrazione, in carica fino al 2025.

Il commento

«Ringrazio tutti i consiglieri per la fiducia. In questi tre anni abbiamo cercato di migliorare e intervenire sulle problematiche preesistenti - le parole di Polegato dopo la rielezione -. Non è stato facile ma il lavoro fatto, soprattutto nell’ultimo anno, è molto positivo. Vogliamo davvero diventare la casa dell’agricoltore, dando servizi a 360 gradi. Un percorso complesso ma entusiasmante, grazie al quale puntiamo ad essere leader di mercato, nonostante le difficoltà e il caro prezzi dell’ultimo anno. Il nostro compito non è lucrare ma dare supporto ai nostri clienti, dando risposte concrete. In questo nuovo mandato dobbiamo puntare a consolidare i risultati ed allargare gli orizzonti, recuperando anche sui nostri competitors. Con gli uomini giusti al posto giusto possiamo raggiungere questo obiettivo».

Il nuovo consiglio di amministrazione

Presidente: Giorgio Polegato

Vicepresidente: Alessandro De Rocco

Consiglieri: Giovanni Ceccutto, Jony Daniel, Diego Donazzolo, Walter Feltrin, Lodovico Giustiniani, Silvia Grillo, Mattia Mattiuzzo, Valerio Nadal, Andrea Paladin, Franco Passador, Luca Peruzzo.

Collegio sindacale

Presidente: Michele Genovese

Sindaci: Giuseppe Fiabane, Marco Filippi