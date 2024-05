2Square cresce in India e rafforza la sua rete internazionale

India, nuova opportunità per le imprese anche di dimensione medio piccola. E’ di questi giorni l’acquisizione da parte di Giampiero Alessandrini, titolare e Ceo di 2Square di Ponzano Veneto, contractor per la creazione di arredamenti di interni di alta gamma, di un’azienda di Bangalore che si occupa sia di facciate esterne sia di contract di interni. «Ho sempre considerato – spiega lo stesso Alessandrini - il mercato indiano come una importante fonte di risorse tecniche e produttive per servire mercati adiacenti quali Medio Oriente ed Asia, oltre a tecnici molto capaci che già stiamo impiegando per progetti in corso. Quale imprenditore. sto cercando di proiettare già l'azienda in aree di sviluppo a lungo termine e per questo motivo investendo e presidiando personalmente questi mercati».

L'acquisizione è stata il primo passo per l’avvio in concomitanza con l’acquisizione di due progetti in India e a breve ci sarà ed è subito iniziato il rafforzamento dell’ufficio tecnico e il consolidamento dell’azienda indiana. Una proiezione internazionale per l’azienda che conta già su 2Square Middle East di Dubai, il Far East con 2Square Hong Kong, e in Europa Francia e Slovacchia (dove da qualche settimana c’è stata acquisizione di un progetto nel settore alberghiero), e presto arriverà anche negli Usa (dove Alessandrini conferma che anche in questo mercato, dove la società opera da anni dall’Italia, sta dialogando per l’operatività diretta della società locale).

Il 2023 ha registrato una crescita sensibile del fatturato (arrivato in aggregato oltre 5,5 milioni di euro), del numero di collaboratori arrivato a circa 50 collaboratori e l’acquisizione di nuove commesse. E’ stato anche l’anno in cui è stata integrata una storica impresa trevigiana la Nascimben Arredamenti di Fontane di Villorba che dal 1968 opera a livello nazionale e internazionale nell’arredamento di boutique & negozi, in allestimenti museali e nel residenziale di lusso. «Nascimben A.N. S.r.l. (nome della società ristrutturata) sta lavorando a pieno ritmo e oltre a confermare i collaboratori in essere abbiamo già compiuto e stiamo valutando ulteriori anche nuove assunzioni» conferma Alessandrini.

Gli ultimi mesi dello scorso anno hanno visto arrivare tre importanti commesse nel settore dell’entertainment per oltre 7,0 milioni di euro e del retail di lusso , solo nel primo trimestre 2024 oltre 3 milioni di Euro) collaborando con brand del gruppo LVMH, gruppo Richemont e Capri Holding ed ampliando il perimetro al segmento della profumeria di lusso insieme a Ex Nihilo Paris.

«Il portafoglio ordini del retail del primo trimestre 2024 segna una crescita del 50% e ci fa prevedere una chiusura d’anno vicina al raddoppio del fatturato, con una buona diversificazione tra Europa (50%) e resto del mondo (50%). Negli Usa 2square ha firmato contratti per cinque nuove aperture da completare entro fine anno. In Medio Oriente, grazie anche al contributo Simest, 2square Middle East è altamente specializzata nella progettazione e realizzazione di facciate complesse, come nel Place Vendome Mall di Doha in Qatar che ha visto i nostri team presenti in cantiere per quasi sei mesi. Sono in corso progetti anche in Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita e Dubai. Progetti in corso anche a Londra ed Edimburgo con il nostro branch UK».