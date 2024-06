Benetton, il nuovo AD Sforza incontra i sindacati e promette: «Tuteleremo l'occupazione»

Nel pomeriggio di ieri, 20 giugno, a Ponzano Veneto il neo Amministratore Delegato di Benetton Group, Claudio Sforza, ha incontrato le 3 sigle sindacali presenti in azienda (Femca Cisl, Uiltec Uil e Filtec Cgil) per fare il punto sulla situazione di difficoltà economico-finanziaria in cui versa la società. Lo si apprende da fonti vicino all'azienda. Un segnale di attenzione e collaborazione da parte del manager che, a due giorni dalla sua nomina, ha voluto subito incontrare le forze sindacali alle quali ha voluto confermare la sua volontà di approfondire nel dettaglio le dinamiche e i processi industriali di Benetton Group, un lavoro che si protrarrà nel corso delle prossime settimane e mesi.

In questo senso, Sforza ha ritenuto importante ascoltare l’opinione del sindacato relativamente alle principali problematiche produttive e commerciali vissute dall’azienda negli ultimi anni, stimolando inoltre una riflessione sul fronte delle soluzioni. Nella riunione, è stata condivisa la necessità di affrontare il piano di riorganizzazione della società al fine di avviarne un rilancio, tale da consentire a Benetton Group di affrontare le complesse sfide del mercato. E’ il momento di “flettere i muscoli” - è stato detto in riunione - per rendere possibile il rilancio aziendale.

Sforza ha inoltre rassicurato i sindacati sul fatto che ci sarà massima attenzione per i lavoratori. A questo scopo, l’Amministratore delegato ha concordato con i sindacati che si farà ricorso all'utilizzo di ammortizzatori sociali, come già fatto in passato ad esempio con l’istituto della solidarietà, proprio allo scopo di tutelare i livelli occupazionali. Sforza e le parti sociali si incontreranno quando sarà necessario per fare un nuovo punto della situazione.