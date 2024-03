Nuovo distretto del commercio: al via il bando di concorso per la realizzazione del logo ufficiale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Comune di Ponzano Veneto lancia il bando di concorso per la progettazione del logo del proprio Distretto del Commercio, un'iniziativa volta a promuovere l'identità e l'immagine del territorio, nonché a sostenere e valorizzare le attività commerciali locali. Il Distretto del Commercio di Ponzano Veneto, denominato “Commerci tra Ville e Contrade” e recentemente istituito dalla Regione Veneto su impulso dell’Amministrazione Comunale, rappresenta infatti un'importante risorsa per contrastare l'impatto dei centri commerciali e delle vendite online sul tessuto commerciale tradizionale. Il suo obiettivo è dunque quello di promuovere la collaborazione tra le attività locali e favorire lo sviluppo economico del territorio attraverso un'azione congiunta e coordinata. Il concorso di idee, aperto a tutti i soggetti singoli o gruppi interessati, prevede un premio di € 1.500 per il logo selezionato che diventerà uno strumento di promozione e identificazione del Distretto del Commercio. Gli interessati sono quindi invitati a presentare i propri elaborati, realizzati sia a colori che in bianco e nero, entro e non oltre le ore 13:00 del 5 aprile 2024. Le proposte potranno essere consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ponzano Veneto o inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio: «Il bando di idee per la realizzazione del logo ufficiale del Distretto è un passo fondamentale per consolidare l'identità del Distretto e promuovere l'immagine del nostro territorio. Essere allo stesso tempo rete e comunità oggi non basta più per reggere il confronto con il mondo odierno caratterizzato da centri commerciali e multinazionali di vendita online. Proprio per questo nel futuro di Ponzano ci devono essere la forza dei propri negozi e quella della attività commerciali e produttive». «Parte quindi proprio da queste basi il Distretto “Commerci tra Ville e Contrade” che racchiude sia l’essere “Città delle Ville” che l’avere nel bagaglio culturale e di tradizione il Palio dei Mezzadri e con esso le sue contrade. Si tratta di un mezzo operativo utile per raggiungere l'obiettivo di ridare slancio all'economia locale oltre che di difendere il tessuto commerciale esistente e i livelli occupazionali promuovendo la valorizzazione e l’innovazione delle imprese del territorio anche in una logica di rete – continua il Sindaco Baseggio – Un ringraziamento particolare va quindi alla Consulta delle Attività Produttive rappresentata dal suo presidente Andrea Favero e dall’ex Assessore Giampaolo Cenedese che ha creduto in questo percorso, agli Uffici Comunali che hanno duramente lavorato per questo importante obiettivo, alla Regione Veneto che ha accolto la nostra istanza, a tutti gli aderenti (decine tra esercenti ed associazioni) e ai partners del progetto».