Poste Italiane, in provincia assunte 93 nuove persone

Prosegue l’impegno di Poste Italiane nel creare nuove opportunità di lavoro nel nostro Paese anche in un periodo segnato dall’emergenza sanitaria ed economica. In provincia di Treviso, da inizio anno sono state effettuate 49 assunzioni che si sommano ai 44 inserimenti del 2020. Di queste, 57 risorse state selezionate dal mercato e andranno a rafforzare l’organico degli Uffici Postali della provincia di Treviso, tra operatori di sportello e specialisti consulenti finanziari, mentre altre 36 sono state inserite nella filiera logistico postale, avendo già lavorato in passato con Poste Italiane come portalettere o addetti allo smistamento con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno 9 mesi.

Il piano di stabilizzazioni delle risorse destinatarie di precedenti contratti a tempo determinato con Poste Italiane segue gli accordi sindacali del 13 giugno 2018, dell’8 marzo e del 18 luglio 2019 nonché le successive intese in materia e, in particolare, quella del 22 dicembre 2020 che ha previsto 250 stabilizzazioni totali distribuite in 44 province in tutta Italia. Tali stabilizzazioni, infatti, si aggiungono alle 15 stabilizzazioni già effettuate lo scorso anno in provincia di Treviso.