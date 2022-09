Due ragazzi trevigiani lanciano il primo servizio digitale per il passaggio di proprietà di auto e moto

Due giovani trevigiani lanciano Pratiche Auto Online, il primo servizio digitale dedicato a rendere semplice e veloce il passaggio di proprietà di auto e moto. Si tratta di un’iniziativa che in pochi semplici passi consente ai privati di svolgere la pratica online, con l’impegno di recarsi fisicamente presso una delle agenzie partner, soltanto per apporre l’ultima firma. L’anima di PAO sono Edoardo Guglielmini e Sandro Borella, entrambi 25 anni, con il supporto di Offdigit, Startup Studio che mette al servizio di imprenditori capacità, know how ed esperienza, riducendo così tempi, costi e potenziali errori nella realizzazione della propria idea imprenditoriale.

Il servizio, già attivo nelle città di Milano, Roma, Padova, Treviso, Mantova, Belluno e Venezia, consente di completare la pratica di passaggio di proprietà, seguendo pochi semplici step: dopo aver invitato la controparte attraverso un link fornito dalla piattaforma, è sufficiente scattare una foto e caricare i documenti necessari, scegliere tra la modalità di pagamento online - anche a rate, senza interessi – o in agenzia e infine prenotare l’appuntamento per la firma presso una delle agenzie partner. Una soluzione ideale per abbattere burocrazia, lunghi tempi di attesa e soprattutto risparmiare in media il 50% di competenze rispetto ai costi classici dell’agenzia. Infatti, grazie alla semplicità nella gestione delle anagrafiche che la tecnologia di Pratiche Auto Online garantisce, le agenzie partner dedicano un prezzo speciale per i clienti online, consentendo di offrire non solo una soluzione comoda e sicura, ma anche economicamente conveniente. A rendere l’esperienza ancora più completa è il servizio di Incasso Sicuro, che consente al privato di affidarsi alla piattaforma per gestire l’incasso della vendita, in modo da azzerare il rischio di truffe.

«Il nostro servizio nasce da un'esigenza fondamentale e ormai imprescindibile: digitalizzare il settore delle pratiche automobilistiche in Italia» dichiara Edoardo Guglielmini, co-fondatore di Pratiche Auto Online «Abbiamo scelto di iniziare dal passaggio di proprietà: una delle pratiche più comuni, che porta però con sé ancora tanta burocrazia per un’operazione in realtà piuttosto semplice. Abbiamo studiato e sviluppato una soluzione che oggi siamo convinti possa rappresentare un nuovo inizio per il settore. Grazie a Pratiche Auto Online l'esperienza del passaggio di proprietà di auto e moto tra privati è molto più facile, veloce e quasi del tutto digitale. Speriamo che prima o poi venga superato anche il limite legale della firma in presenza, consentendoci di concludere l'intera pratica direttamente online. Dopotutto noi abbiamo potuto costituire la società completamente da remoto, cosa che fino a pochi mesi fa non era possibile, e ci aspettiamo che presto anche operazioni semplici come questa possano beneficiare delle opportunità del digitale».

«L’essenza della missione di Offdigit è di realizzare prodotti digitali capaci di semplificare, risolvere e potenziare la vita delle persone, e Pratiche Auto Online è assolutamente in linea con questa missione.” - dichiara Massimo Scarpis, co-fondatore di Offdigit - “Sappiamo bene però che il fattore determinante non è l’idea, ma le persone: in Edoardo e Sandro abbiamo trovato due imprenditori con la giusta visione, la motivazione e le capacità per realizzare questo progetto e portarlo al successo. Sono loro il motivo principale che ci ha spinto a partecipare all’iniziativa».