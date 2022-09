Premio Industria Felix: Rotas per il secondo anno consecutivo tra le eccellenze italiane

L’azienda Rotas Italia di Treviso, nota principalmente per essere leader mondiale nella produzione di etichette adesive (da quelle per le bottiglie a quelle anticontraffazione o per uso industriale), è per il secondo anno consecutivo tra le eccellenze imprenditoriali italiane. Nella serata di mercoledì, infatti, l’azienda di Via San Francesco di Sales ha ricevuto la Pec con la notizia, del tutto inaspettata, della vittoria dell’annuale ed importante Premio Industria Felix per la “Alta Onorificenza di Bilancio” nella categoria Comunicazione, Cultura, Informazione e Intrattenimento.

«Non ci aspettavamo assolutamente di ottenere questo prestigioso risultato che, nonostante la prima assegnazione dello scorso anno, ci lusinga ed onora ancora - affermano Edoardo e Francesco Celante a capo della Rotas - Entusiasmo e riconoscenza verso tutti i nostri collaboratori, sono queste le caratteristiche della nostra squadra vincente che accoglie e porta a termine le sfide giornaliere che il mercato ci offre e che, con grande impegno, ci ha portato ad essere nuovamente selezionati per questo ambito premio nazionale». Il riconoscimento, che in Veneto è appannaggio anche di Medio Chiampo spa (ente gestore del servizio idrico dei comuni di Montebello Vicentino, Zermeghedo e Gambellara), sarà consegnato durante la terza edizione nazionale del “Premio Industria Felix - L’Italia che compete” in programma a Roma all’Università Luiss Guido Carli nell’Aula Magna Mario Arcelli giovedì 24 novembre, in una premiazione che sarà presentata dal giornalista e Vice Direttore Rai Angelo Mellone e dalla giornalista del Tg1 e conduttrice di Unomattina Estate Maria Soave.

IL PREMIO

Organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore diretto dal giornalista Michele Montemurro, il riconoscimento è assegnato da un Comitato Scientifico composto da economisti, imprenditori e manager di alto profilo tramite l’assegnazione delle “Alte Onorificenze di Bilancio” riservate alle 160 aziende (con sede legale in Italia) che nel 2022 hanno registrato le migliori performance gestionali avendo anche un indicatore di affidabilità finanziaria di solvibilità o sicurezza, questo attraverso un apposito rating algoritmico (basato per provincia, regione, settori e dimensione d’impresa) a cura di Cerved e del Cerved Group Score, l’indicatore di affidabilità finanziaria delle aziende italiane. Tra i parametri valutati ci sono il Mol decrescente con Roe positivo, la media annuale del delta addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente – questo perché non è ritenuto etico premiare aziende che licenzino i dipendenti - ed il rapporto oneri finanziari/Mol inferiore al 50%.