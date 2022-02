Premio Industria Felix: Nonno Nanni riceve l’Alta Onorificenza di Bilancio

Il 2022 si apre con un’importante riconferma per Nonno Nanni. Anche quest’anno, infatti, il brand leader nel mercato dei formaggi freschi è stato insignito del Premio Industria Felix dal Comitato Scientifico coordinato da Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli. All’azienda veneta è stata conferita l’Alta Onorificenza di Bilancio come Miglior impresa a conduzione femminile ed è risultata, per Cerved, tra le migliori imprese per crescita gestionale e affidabilità finanziaria della Regione Veneto.

Il “Premio Industria Felix – Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia che competono 2022” è un evento dedicato all’informazione economico-finanziaria ed è riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci virtuosi. Il Premio riconosce i primati delle aziende italiane rispetto ai principali parametri di bilancio su scala regionale e nazionale. L’inchiesta è organizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con il Centro Studi Economici di Cerved (primario operatore italiano di rating) e riguarda bilanci di società di capitali con sede legale nelle varie regioni italiane. L’obiettivo è costruire una comunità virtuosa per accrescere il benessere sociale, mettendo in rete le aziende tra di loro, con le istituzioni, con le università e con i partner qualificati del progetto.

Nonno Nanni è stato scelto dal Comitato Scientifico partendo da un algoritmo vincolante che ha selezionato complessivamente poco più di 600mila società di capitali con sede legale in Italia e ha individuato solo imprese che nelle rispettive categorie hanno registrato tra i migliori mol, utile, roe positivo, rapporto oneri finanziari/mol inferiore al 50%, un delta addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente e un Cerved Group Score Impact di solvibilità o sicurezza finanziaria, che è una valutazione sintetica del merito creditizio delle imprese italiane realizzata da Cerved, ottenuto attraverso una suite di modelli statistici che consentono di stimare per ogni impresa una probabilità di insolvenza. L’evento di premiazione si è tenuto martedì 22 febbraio in live streaming, ed è stato presentato da Michele Montemurro con la partecipazione del giornalista e Vice Direttore di Rai 1 Angelo Mellone, alla presenza di autorità, giornalisti e rappresentati del mondo imprenditoriale e istituzionale.

A ritirare virtualmente il premio, a nome della Famiglia Lazzarin, è stata Silvia Lazzarin, Amministratore di Nonno Nanni: “Ricevere questo importante riconoscimento ci rende molto onorati: essere premiati come miglior impresa a conduzione femminile è motivo di grande orgoglio, soprattutto se pensiamo a come il tessuto imprenditoriale del nord-est sia da sempre stato caratterizzato da una predominanza maschile. Siamo molto contenti anche per essere stati scelti da Cerved come una tra le migliori imprese per crescita gestionale e affidabilità finanziaria in Veneto: se abbiamo raggiunto questi traguardi lo dobbiamo alla dedizione, all’esperienza, alla fiducia che i nostri collaboratori hanno sempre dimostrato. Perché Nonno Nanni è prima di tutto una famiglia che porta con sé una lunga storia di tradizione casearia, insieme a una grandissima voglia di guardare al futuro con spirito innovativo e proattivo, senza perdere mai di vista il valore della qualità, che da sempre ci rende unici. Nonno Nanni conserva un’identità precisa e fondata su valori in cui crediamo realmente, come la qualità, la bontà e la tradizione casearia che continuiamo a portare avanti e siamo pronti ad affrontare le sfide che ci riserva il futuro puntando ad una crescita sostenibile nel rispetto dell’ambiente e delle persone”.